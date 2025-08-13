Экс-мэру из ХМАО поступили угрозы убийством

Экс-глава Пыть-Яха Александр Морозов стал объектом агрессивной атаки в соцсети «ВКонтакте». На странице пользователя, представившегося Русланом Мингалеевым, опубликовано сообщение с прямыми угрозами расправы. Ненавистник обвиняет бывшего мэра в травле на работе.
«Я в курсе, что ты платишь деньги людям на моей работе, чтобы они специально называли меня наркоманом. Имей в виду: у тебя ничего не выйдет. Я с тобой давно бы разобрался, если бы не этот больной с Пыть-Яха, которому дали деньги, чтобы он открыл нефтесервисную компанию. Не удивляйся, если я тебя убью, Морозов. Я бы мог твою „шестерку“ давно убить. Тебе конец, если меня не убьют», — написал Мингалеев.
В разговоре с журналистом URA.RU сам Морозов сообщил, что до звонка журналиста не слышал об этом и не знает о чем речь. Подробнее комментировать ситуацию он отказался. В пресс-службе УМВД по ХМАО пообещали прокомментировать ситуацию позднее.
