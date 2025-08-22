Внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Севим Дагделен призвала правительство Германии отменить антироссийские санкции. Об этом она сообщила в социальной сети X.
«Все новые и новые санкции и экономическая война против России разрушают не Москву, а нашу собственную промышленность. Остановите это экономическое самоубийство!» — написала политик в соцсетях. В своем заявлении Дагделен подчеркнула необходимость пересмотра экономической политики. Она предложила открыть газопровод «Северный поток», снизить цены на энергоносители и прекратить введение новых ограничительных мер.
Ранее представители BSW неоднократно выступали с критикой санкционной политики Евросоюза и Германии в отношении России. Они указывали на негативное влияние на экономику и социальную сферу.
Ранее западные эксперты и политики уже указывали на ограниченную эффективность санкций против России. Так, американский экономист Джеффри Сакс отмечал, что новые пошлины США лишь усиливают международную напряженность и не мешают экспорту российских энергоресурсов, а Москва неоднократно заявляла об адаптации к санкционному давлению.
