Российские военные спасли семью с ребенком из-под обстрела в ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Солдаты вывели семью в темное время суток, сообщил фельдшер
Солдаты вывели семью в темное время суток, сообщил фельдшер Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские солдаты вывели из села Клебан-Бык в ДНР семью с ребенком. Об этом рассказал фельдшер 103-го полка 8-й гвардейской общевойсковой армии Южной группировки войск с позывным Шахтер.

«Они сами вышли на ребят, на штурмовиков, сообщили, что мирные, и потихоньку их выводили в темное время суток. Это была семья — мужчина, женщина и ребенок», — заявил фельдшер. Его слова приводит ТАСС. Сообщается, что у всех членов семьи были несущественные осколочные ранения и ссадины. Перед эвакуацией им оказали помощь.

Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении данного села. Также был освобожден населенный пункт Среднее в ДНР.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские солдаты вывели из села Клебан-Бык в ДНР семью с ребенком. Об этом рассказал фельдшер 103-го полка 8-й гвардейской общевойсковой армии Южной группировки войск с позывным Шахтер. «Они сами вышли на ребят, на штурмовиков, сообщили, что мирные, и потихоньку их выводили в темное время суток. Это была семья — мужчина, женщина и ребенок», — заявил фельдшер. Его слова приводит ТАСС. Сообщается, что у всех членов семьи были несущественные осколочные ранения и ссадины. Перед эвакуацией им оказали помощь. Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении данного села. Также был освобожден населенный пункт Среднее в ДНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...