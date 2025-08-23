Российские военные спасли семью с ребенком из-под обстрела в ДНР

Российские солдаты вывели из села Клебан-Бык в ДНР семью с ребенком. Об этом рассказал фельдшер 103-го полка 8-й гвардейской общевойсковой армии Южной группировки войск с позывным Шахтер.
«Они сами вышли на ребят, на штурмовиков, сообщили, что мирные, и потихоньку их выводили в темное время суток. Это была семья — мужчина, женщина и ребенок», — заявил фельдшер. Его слова приводит ТАСС. Сообщается, что у всех членов семьи были несущественные осколочные ранения и ссадины. Перед эвакуацией им оказали помощь.
Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении данного села. Также был освобожден населенный пункт Среднее в ДНР.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.