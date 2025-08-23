Благодаря действиям вооруженных сил были освобождены населенные пункты Среднее и Клебан-Бык в ДНР. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Запад“ активными действиями освободили населенный пункт Среднее Донецкой Народной Республики», — сообщило ведомство в telegram-канале. Также сообщается об освобождении населенного пункта Клебан-Бык в ДНР.
Помимо этого, ВС РФ за сутки сбили 160 украинских БПЛА. А также они нанесли поражение предприятиям ВПК Украины вместе с пунктами дислокации формирований ВСУ.
Также поступила информация о нанесенных потерях украинским вооруженным силам. В зоне ответственности группировки «Центр» ВСУ потеряли 430 солдат, благодаря силам группировки «Южная» ВСУ потеряли 210 военнослужащих. В зоне ответственности группировки «Север» украинская сторона потеряла 150 солдат, а в зоне группировки «Восток» — 245 военнослужащих ВСУ.
