Под Екатеринбургом задержали насильника, который надругался над ребенком

В Верхней Пышме (Свердловская область) поймали мужчину, который обвиняется в насилии над 10-летней девочкой. Преступника 2001 года рождения задержали по «горячим следам» и уже отправили под стражу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР
«В результате комплекса следственных и оперативно-разыскных мероприятий, проведенных Следственным комитетом и полицией, по горячим следам установлен и задержан подозреваемый. Фигурант допрошен, ему уже предъявлено соответствующее обвинение», — рассказали в ведомстве. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, которое было удовлетворено.
По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, задержанный является уроженцем города Ангарска Иркутской области и ранее был судим за кражи. На момент задержания нигде официально не работал.
Преступника задержали прямо на улице по приметам, полученным после происшествия. При задержании мужчина не стал отрицать свою причастность к преступлению. Все материалы по делу переданы в Следственный комитет для дальнейшего расследования. Мужчине грозит до 20 лет колонии строго режима.
