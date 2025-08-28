Людей эвакуируют под Геленджиком после падения украинского беспилотника. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из-за сильного задымления принято решение об эвакуации (фото из архива)
Из-за сильного задымления принято решение об эвакуации (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Жителей эвакуируют из базы отдыха под Геленджиком после падения украинского беспилотника. Об этом сообщил глава муниципального образования Алексей Богодистов. Для эвакуированных открыт пункт временного пребывания при местной школе.

«В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. На базе сельской школы развернут пункт временного пребывания», — написал Богодистов в своем telegram-канале.

Ночью в лесном массиве Пшадского округа произошло возгорание из-за падения обломков дрона. Сейчас на месте работают пожарные расчеты, автоцистерны и сотрудники Архипо-Осиповского лесопожарного центра. К тушению лесного пожара привлечено около 100 человек и 20 единиц техники, в том числе силы МЧС Краснодарского края. На место направлен вертолет регионального управления МЧС, однако работы осложняет боковой ветер.

Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщили, что продолжается устранение последствий атаки украинских беспилотников, нацеленных на гражданские объекты в Северском районе и Геленджике. Согласно информации штаба, в поселке Афипский Северского района после падения обломков дрона произошло возгорание на одной из установок нефтеперерабатывающего предприятия. В Геленджике, вблизи села Криница, падение частей БПЛА вызвало лесной пожар на площади около 200 квадратных метров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей эвакуируют из базы отдыха под Геленджиком после падения украинского беспилотника. Об этом сообщил глава муниципального образования Алексей Богодистов. Для эвакуированных открыт пункт временного пребывания при местной школе. «В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. На базе сельской школы развернут пункт временного пребывания», — написал Богодистов в своем telegram-канале. Ночью в лесном массиве Пшадского округа произошло возгорание из-за падения обломков дрона. Сейчас на месте работают пожарные расчеты, автоцистерны и сотрудники Архипо-Осиповского лесопожарного центра. К тушению лесного пожара привлечено около 100 человек и 20 единиц техники, в том числе силы МЧС Краснодарского края. На место направлен вертолет регионального управления МЧС, однако работы осложняет боковой ветер. Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщили, что продолжается устранение последствий атаки украинских беспилотников, нацеленных на гражданские объекты в Северском районе и Геленджике. Согласно информации штаба, в поселке Афипский Северского района после падения обломков дрона произошло возгорание на одной из установок нефтеперерабатывающего предприятия. В Геленджике, вблизи села Криница, падение частей БПЛА вызвало лесной пожар на площади около 200 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...