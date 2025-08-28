Жителей эвакуируют из базы отдыха под Геленджиком после падения украинского беспилотника. Об этом сообщил глава муниципального образования Алексей Богодистов. Для эвакуированных открыт пункт временного пребывания при местной школе.
«В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. На базе сельской школы развернут пункт временного пребывания», — написал Богодистов в своем telegram-канале.
Ночью в лесном массиве Пшадского округа произошло возгорание из-за падения обломков дрона. Сейчас на месте работают пожарные расчеты, автоцистерны и сотрудники Архипо-Осиповского лесопожарного центра. К тушению лесного пожара привлечено около 100 человек и 20 единиц техники, в том числе силы МЧС Краснодарского края. На место направлен вертолет регионального управления МЧС, однако работы осложняет боковой ветер.
Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщили, что продолжается устранение последствий атаки украинских беспилотников, нацеленных на гражданские объекты в Северском районе и Геленджике. Согласно информации штаба, в поселке Афипский Северского района после падения обломков дрона произошло возгорание на одной из установок нефтеперерабатывающего предприятия. В Геленджике, вблизи села Криница, падение частей БПЛА вызвало лесной пожар на площади около 200 квадратных метров.
