На Кубани ликвидируют последствия удара ВСУ

В Краснодарском крае ликвидируют последствия атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Северском районе и Геленджике. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
«В Северском районе и Геленджике ликвидируют последствия атаки беспилотников киевского режима на гражданские объекты», — заявили в оперштабе Краснодарского края. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.
По данным штаба, в поселке Афипском Северского района после падения обломков дрона начался пожар на одной из установок нефтеперерабатывающего завода. На месте происшествия в Северском районе в ликвидации возгорания на площади 20 квадратных метров задействованы 21 человек личного состава и восемь единиц специализированной техники.
В Геленджике, в районе села Криница, падение обломков беспилотника ВСУ привело к возгоранию леса на площади 200 квадратных метров. К тушению пожара привлечены 14 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. Специалисты обнаружили три отдельных очага возгорания. Пострадавших и угрозы распространения огня на другие объекты в обоих случаях нет.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 28 августа российские средства ПВО уничтожили 102 беспилотника, запущенных со стороны Украины. В частности, в Краснодарском крае сбили 18 аппаратов ВСУ. Большинство дронов было уничтожено в воздушном пространстве над Черным морем — 22 дрона, а также над территориями Ростовской и Самарской областей, где в каждом из этих регионов было перехвачено по 21 беспилотнику.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.