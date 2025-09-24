24 сентября 2025

Рианна родила девочку

Малышка появилась на свет 13 сентября
Певица Рианна родила третьего ребенка — девочку по имени Роки Айриш. Малышка появилась на свет 13 сентября, но новость стала известна только 25 сентября, когда артистка опубликовала фото с новорожденной в своих соцсетях.

«Певица Рианна и рэпер A$AP Rocky стали родителями в третий раз. Их дочь Роки Айриш родилась 13 сентября, однако информация об этом появилась только 25 сентября, когда артистка разместила в социальных сетях фотографии из родильной палаты», — передает Starhit.ru со ссылкой на соцсети певицы.

На снимке Рианна в розовых очках держит на руках новорожденную дочь в розовой шапочке. Первый ребенок пары родился в мае 2022 года, а летом 2023-го у него появился брат. Таким образом, теперь у музыкантов трое детей — два сына и дочь.

Поклонники и друзья звездной пары уже активно поздравляют их с рождением наследницы. Ранее A$AP Rocky рассказывал о своем подходе к воспитанию детей, подчеркивая важность сохранения воображения и творческого начала.

