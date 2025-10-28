Израиль атаковал Газу, есть погибшие и раненые
29 октября 2025 в 00:59
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В результате израильских авиаударов по территории сектора Газа погибли не менее девяти человек, еще 15 получили ранения. Об этом сообщает сообщает агентство IRNA.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал