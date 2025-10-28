На побережье Крыма заметили огромнейшее мазутное пятно на сотни тысяч квадратов
Вода загрязнена из-за выбросов нефти в акваторию Черного моря, сообщил Росприроднадзор
Специалисты зафиксировали масштабное загрязнение нефтепродуктами в акватории Южной бухты Севастополя после ЧП с плавучим краном 27 октября 2025 года. Как сообщает пресс-служба Росприроднадзора, площадь загрязнения морской поверхности достигла 409 тысяч квадратных метров, ведутся работы по ликвидации последствий.
«В ходе осмотра территории на поверхности акватории обнаружено загрязнение в виде радужных пленок и пятен нефтепродуктов. Площадь загрязнения акватории Черного моря составила 409 038,24 кв. метра», — сказано в сообщении. Оно размещено на сайте ведомства.
В настоящее время инспекторы Росприроднадзора совместно со специалистами ФГБУ «Черазтехмордирекция» провели отбор проб морской воды для анализа содержания вредных веществ. Оперативные меры по сбору загрязнений и очистке водной поверхности принимаются с момента обнаружения инцидента. Кроме этого, организован постоянный мониторинг полноты и эффективности проводимых мероприятий по устранению последствий аварии, отмечают в ведомстве.
Разливы нефтепродуктов в Черном море фиксируются не впервые: в декабре 2024 года после крушения двух танкеров произошел значительный разлив мазута, последствия которого устранялись специальной комиссией и волонтерами. Позже пятна нефтепродуктов появлялись у берегов Севастополя, Анапы и двигались к Краснодарскому краю, где объем загрязнения мог достигать 900 тонн
