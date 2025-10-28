На побережье Крыма заметили огромнейшее мазутное пятно на сотни тысяч квадратов

Вода загрязнена из-за выбросов нефти в акваторию Черного моря, сообщил Росприроднадзор Фото: Роман Наумов © URA.RU

Специалисты зафиксировали масштабное загрязнение нефтепродуктами в акватории Южной бухты Севастополя после ЧП с плавучим краном 27 октября 2025 года. Как сообщает пресс-служба Росприроднадзора, площадь загрязнения морской поверхности достигла 409 тысяч квадратных метров, ведутся работы по ликвидации последствий.

«В ходе осмотра территории на поверхности акватории обнаружено загрязнение в виде радужных пленок и пятен нефтепродуктов. Площадь загрязнения акватории Черного моря составила 409 038,24 кв. метра», — сказано в сообщении. Оно размещено на сайте ведомства.

В настоящее время инспекторы Росприроднадзора совместно со специалистами ФГБУ «Черазтехмордирекция» провели отбор проб морской воды для анализа содержания вредных веществ. Оперативные меры по сбору загрязнений и очистке водной поверхности принимаются с момента обнаружения инцидента. Кроме этого, организован постоянный мониторинг полноты и эффективности проводимых мероприятий по устранению последствий аварии, отмечают в ведомстве.

