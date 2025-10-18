Курганец пожаловался на «лежачих полицейских», из-за которых он потерял покой в доме

Искусственные неровности устанавливают у пешеходных переходов Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Житель Кургана написал в жалобе, что из-за «лежачих полицейских» его дом в микрорайоне Тополя трясется, когда через них проезжает транспорт. Представители мэрии сослались на необходимость обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом говорится в ответе горожанину.

«Когда транспорт проезжает по „лежачим полицейским“, то в доме словно при землетрясении вибрируют окна и стены. Также трясется пол и домашние пугаются. Прошу перенести неровности с дороги у дома в другое место», — написал курганец на сайте «Обратись». В горадминистрации пояснили, что перенос неровностей не планируется.