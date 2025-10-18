Курганец пожаловался на «лежачих полицейских», из-за которых он потерял покой в доме
Искусственные неровности устанавливают у пешеходных переходов
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
Житель Кургана написал в жалобе, что из-за «лежачих полицейских» его дом в микрорайоне Тополя трясется, когда через них проезжает транспорт. Представители мэрии сослались на необходимость обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом говорится в ответе горожанину.
«Когда транспорт проезжает по „лежачим полицейским“, то в доме словно при землетрясении вибрируют окна и стены. Также трясется пол и домашние пугаются. Прошу перенести неровности с дороги у дома в другое место», — написал курганец на сайте «Обратись». В горадминистрации пояснили, что перенос неровностей не планируется.
Ранее искусственные неровности (так называемые «лежачие полицейские») появились на одной из грунтовых дорог в микрорайоне Теплый Стан в Кургане. Местные пожаловались, что из-за них страдает подвеска машин.
- 4519 октября 2025 10:09Вопрос не про подвеску, а человек не может жить спокойно. Но до этого не кому нет дела.
- Кристина18 октября 2025 16:30Это пока никого не сбили, так говорит, а если такое случится, не дай бог с кем-то из близких, то сразу про все меры безопасности вспомнит, и про лежачих тоже. Хотя да, во всем нужна мера, это как на Синтезе, где повсюду эти лежаки, но там хоть жилых домов рядом нет, одна промзона.
- Анна18 октября 2025 14:20Луше пусть ваша подвеска страдает! А дети и вы будут живы!