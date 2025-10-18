Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Курганец пожаловался на «лежачих полицейских», из-за которых он потерял покой в доме

Искусственные неровности помогают безопасности движения в Кургане
18 октября 2025 в 13:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Искусственные неровности устанавливают у пешеходных переходов

Искусственные неровности устанавливают у пешеходных переходов

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Житель Кургана написал в жалобе, что из-за «лежачих полицейских» его дом в микрорайоне Тополя трясется, когда через них проезжает транспорт. Представители мэрии сослались на необходимость обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом говорится в ответе горожанину.

«Когда транспорт проезжает по „лежачим полицейским“, то в доме словно при землетрясении вибрируют окна и стены. Также трясется пол и домашние пугаются. Прошу перенести неровности с дороги у дома в другое место», — написал курганец на сайте «Обратись». В горадминистрации пояснили, что перенос неровностей не планируется.

Ранее искусственные неровности (так называемые «лежачие полицейские») появились на одной из грунтовых дорог в микрорайоне Теплый Стан в Кургане. Местные пожаловались, что из-за них страдает подвеска машин.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Комментарии (3)
  • 45
    19 октября 2025 10:09
    Вопрос не про подвеску, а человек не может жить спокойно. Но до этого не кому нет дела.
  • Кристина
    18 октября 2025 16:30
    Это пока никого не сбили, так говорит, а если такое случится, не дай бог с кем-то из близких, то сразу про все меры безопасности вспомнит, и про лежачих тоже. Хотя да, во всем нужна мера, это как на Синтезе, где повсюду эти лежаки, но там хоть жилых домов рядом нет, одна промзона.
  • Анна
    18 октября 2025 14:20
    Луше пусть ваша подвеска страдает! А дети и вы будут живы!
Добавить комментарий
Следующий материал