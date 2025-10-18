В Кургане и Шадринске резко изменится погода в ближайшие дни. Скрин
Резкие перепады температуры воздуха ожидаются в Кургане и Шадринске
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Жителей Кургана и Шадринска ждут резкие изменения температуры воздуха на ближайшей неделе. Ночью столбики термометров уйдут в минус, а днем воздух будет прогреваться до +9 градусов. Об этом говорится в прогнозе погоды.
«С 18-го по 27 октября в городах ожидается днем от +5 до + 9градусов. Ночью будет от 0 до -6 градусов», — сообщается на сайте Gismeteo.
Со вторника по четверг прогнозируются солнечные дни, в остальные дни недели возможны осадки. Ветер будет достигать до 9 метров в секунду.
Погода в Кургане
Фото: сайт Gismeteo
