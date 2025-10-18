Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Природа

Погода

В Кургане и Шадринске резко изменится погода в ближайшие дни. Скрин

18 октября 2025 в 14:18
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Резкие перепады температуры воздуха ожидаются в Кургане и Шадринске

Резкие перепады температуры воздуха ожидаются в Кургане и Шадринске

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Жителей Кургана и Шадринска ждут резкие изменения температуры воздуха на ближайшей неделе. Ночью столбики термометров уйдут в минус, а днем воздух будет прогреваться до +9 градусов. Об этом говорится в прогнозе погоды.

«С 18-го по 27 октября в городах ожидается днем от +5 до + 9градусов. Ночью будет от 0 до -6 градусов», — сообщается на сайте Gismeteo.

Со вторника по четверг прогнозируются солнечные дни, в остальные дни недели возможны осадки. Ветер будет достигать до 9 метров в секунду. 

Продолжение после рекламы
  • alt-text
  • alt-text
1/2

Погода в Кургане

Фото: сайт Gismeteo

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал