Резкие перепады температуры воздуха ожидаются в Кургане и Шадринске Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Жителей Кургана и Шадринска ждут резкие изменения температуры воздуха на ближайшей неделе. Ночью столбики термометров уйдут в минус, а днем воздух будет прогреваться до +9 градусов. Об этом говорится в прогнозе погоды.

«С 18-го по 27 октября в городах ожидается днем от +5 до + 9градусов. Ночью будет от 0 до -6 градусов», — сообщается на сайте Gismeteo.

Со вторника по четверг прогнозируются солнечные дни, в остальные дни недели возможны осадки. Ветер будет достигать до 9 метров в секунду.

Продолжение после рекламы