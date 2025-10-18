В самом северном селе Ямала открылся парк качелей. Фото
Парк выполнен в форме волны
В Ямальском районе (ЯНАО) в селе Сеяха открылось новое место отдыха для детей и взрослых. Как сообщил глава района Андрей Кугаевский, здесь открылся парк качелей.
«Сегодня в самой северной точке Ямальского района Сеяхе открыли парк качелей. В основу композиции заложена форма волны, условно повторяющая изгибы участка реки, на котором расположен поселок», — сообщил мэр в telegram-канале.
Жители села сами выбрали эту площадку для благоустройства путем голосования. Парк расположен в Бамовском переулке.
