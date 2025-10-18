Логотип РИА URA.RU
В самом северном селе Ямала открылся парк качелей. Фото

18 октября 2025 в 17:17
Парк выполнен в форме волны

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Ямальском районе (ЯНАО) в селе Сеяха открылось новое место отдыха для детей и взрослых. Как сообщил глава района Андрей Кугаевский, здесь открылся парк качелей.

«Сегодня в самой северной точке Ямальского района Сеяхе открыли парк качелей. В основу композиции заложена форма волны, условно повторяющая изгибы участка реки, на котором расположен поселок», — сообщил мэр в telegram-канале.

Жители села сами выбрали эту площадку для благоустройства путем голосования. Парк расположен в Бамовском переулке.

Парк расположен в Бамовском переулке.

Фото: telegram-канал Андрея Кугаевского

