В Ноябрьске (ЯНАО) открылся новый подростково-молодежный клуб «Атмосфера». Как сообщили власти округа, пространство стало первым заведением на Ямале, где заниматься смогут и подростки с ОВЗ.

«В Ноябрьске открылся подростково-молодежный клуб „Атмосфера“. Он станет местом отдыха, общения, развития творческого потенциала и молодежной инициативы. Это первый подростково-молодежный клуб Ямала, где будут проходить регулярные занятия для молодых людей с ОВЗ», — сообщается на сайте окружных властей.

Площадь молодежного пространства составляет 500 квадратных метров. На Ямале это самый крупный клуб подобного формата. Площадь разделена на несколько зон: многофункциональный зал для мероприятий, игротека, кабинеты для занятий подростков с ограниченными возможностями здоровья и молодых семей, а также рабочие кабинеты для сотрудников. Также здесь организован досуг для ребят с ментальными расстройствами и нарушениями опорно-двигательного аппарата.