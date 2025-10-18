Логотип РИА URA.RU
В ЯНАО начал работу первый молодежный клуб, приспособленный для детей с ОВЗ. Фото

В Ноябрьске (ЯНАО) открылся новый подростково-молодежный клуб «Атмосфера»
18 октября 2025 в 15:28
На Ямале это самый большой клуб подобного формата

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) открылся новый подростково-молодежный клуб «Атмосфера». Как сообщили власти округа, пространство стало первым заведением на Ямале, где заниматься смогут и подростки с ОВЗ.

Открытие состоялось 18 октября

Фото: telegram-канал Алексея Романова


«В Ноябрьске открылся подростково-молодежный клуб „Атмосфера“. Он станет местом отдыха, общения, развития творческого потенциала и молодежной инициативы. Это первый подростково-молодежный клуб Ямала, где будут проходить регулярные занятия для молодых людей с ОВЗ», — сообщается на сайте окружных властей.

Площадь молодежного пространства составляет 500 квадратных метров. На Ямале это самый крупный клуб подобного формата. Площадь разделена на несколько зон: многофункциональный зал для мероприятий, игротека, кабинеты для занятий подростков с ограниченными возможностями здоровья и молодых семей, а также рабочие кабинеты для сотрудников. Также здесь организован досуг для ребят с ментальными расстройствами и нарушениями опорно-двигательного аппарата.

