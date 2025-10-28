Шойгу: спецслужбы пытаются внедриться на важные объекты РФ
28 октября 2025 в 13:54
Иностранные разведывательные службы предпринимают попытки организовать диверсии на ключевых объектах Российской Федерации. «Остро стоит вопрос противодействия кибератакам на автоматизированную систему управления, попыткам внедрения на важные государственные и промышленные объекты с целью хищения информации и совершения технологических диверсий». Об этом сказал Сергей Шойгу на выездном совещании по вопросам защиты критически важных объектов.
