Шойгу: спецслужбы пытаются внедриться на важные объекты РФ

28 октября 2025 в 13:54
Фото: © URA.RU

Иностранные разведывательные службы предпринимают попытки организовать диверсии на ключевых объектах Российской Федерации. «Остро стоит вопрос противодействия кибератакам на автоматизированную систему управления, попыткам внедрения на важные государственные и промышленные объекты с целью хищения информации и совершения технологических диверсий». Об этом сказал Сергей Шойгу на выездном совещании по вопросам защиты критически важных объектов.

