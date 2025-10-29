Логотип РИА URA.RU
В Перми супермаркеты стали продавать бананы необычного цвета. Фото

29 октября 2025 в 08:48
Необычный сорт дороже желтых бананов

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Перми на полках супермаркетов появились бананы красного цвета. Стоимость килограмма необычного сорта доходит до 200 рублей. Фото фруктов URA.RU прислал читатель.

«Бананы красные. Один килограмм — 199,99 рубля», — сказано на ценнике.

По словам покупателей, попробовавших новый сорт, во вкусе присутствуют цветочные ноты. Мнения о красных бананах разделились. Одни считают, что по вкусу они не отличаются от желтых. Другим красные не понравились. А по мнению третьих, необычный сорт вкуснее традиционного.

Красные бананы продают только в одной сети супермаркетов

Фото: Мария Ашихмина

