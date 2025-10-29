В Перми супермаркеты стали продавать бананы необычного цвета. Фото
Необычный сорт дороже желтых бананов
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Перми на полках супермаркетов появились бананы красного цвета. Стоимость килограмма необычного сорта доходит до 200 рублей. Фото фруктов URA.RU прислал читатель.
«Бананы красные. Один килограмм — 199,99 рубля», — сказано на ценнике.
По словам покупателей, попробовавших новый сорт, во вкусе присутствуют цветочные ноты. Мнения о красных бананах разделились. Одни считают, что по вкусу они не отличаются от желтых. Другим красные не понравились. А по мнению третьих, необычный сорт вкуснее традиционного.
Красные бананы продают только в одной сети супермаркетов
Фото: Мария Ашихмина
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!