В Перми утвердили новые требования к автомойкам
Требования к внешнему виду автомоек вступят в силу с 1 марта 2026 года
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Депутаты Пермской городской Думы утвердили новые требования к внешнему виду автомоек. Обновленные нормы вступят в силу с 1 марта 2026 года, но для владельцев павильонов предусмотрен переходный период до 1 января 2027 года.
«На проект поступили положительные заключения экспертов. Проект рассмотрен на комитете по пространственному развитию и благоустройству. По итогам заседания принято решение рекомендовать думе принять проект. Прошу поддержать», — сообщил содокладчик по вопросу и депутат Максим Спиридонов. «За» проголосовали 30 депутатов из 31.
Согласно новым правилам, длина павильонов автомоек будет ограничена пределами от восьми до 25 метров, ширина — от шести до 15 метров, а высота не должна превышать шесть метров. Конструкции должны быть изготовлены из сварного металла, а отделка соответствовать одному из трех утвержденных дизайнов. Дополнительно документ требует размещения объектов на ровной площадке. В случаях установки кондиционеров, внешний блок должен располагаться на крыше, но его высота не может превышать уровень фасадного фриза.
