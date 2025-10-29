В Перми утвердили новые требования к автомойкам

Требования к внешнему виду автомоек вступят в силу с 1 марта 2026 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты Пермской городской Думы утвердили новые требования к внешнему виду автомоек. Обновленные нормы вступят в силу с 1 марта 2026 года, но для владельцев павильонов предусмотрен переходный период до 1 января 2027 года.

«На проект поступили положительные заключения экспертов. Проект рассмотрен на комитете по пространственному развитию и благоустройству. По итогам заседания принято решение рекомендовать думе принять проект. Прошу поддержать», — сообщил содокладчик по вопросу и депутат Максим Спиридонов. «За» проголосовали 30 депутатов из 31.