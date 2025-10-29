Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Стала известна причина смерти мужчины, тело которого нашли в квартире пермского людоеда

Мужчина, которого нашли в доме людоеда из Перми Малышева, умер от болезни сердца
29 октября 2025 в 12:53
Смерть мужчины не носит криминального характера

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми установили причину смерти мужчины, тело которого нашли в квартире людоеда Михаила Малышева по улице Маршала Рыбалко. Он скончался от ишемической болезни сердца, сообщается в telegram-канале СУ СК России по Пермскому краю.

«Следователи следственного отдела по Кировскому району краевого управления СКР установили, что мужчина 1955 года рождения умер в квартире своего соседа, к которому накануне пришел в гости. После проведения судмедэкспертизы удалось выяснить, что смерть мужчины не носит криминального характера и наступила от ишемической болезни сердца», — говорится в сообщении.

Тело погибшего обнаружили на этой неделе в квартире Малышева, ранее отбывавшего наказание в колонии строгого режима. После освобождения в 2022 году людоед проживает в Закамске. Подробности о жизни и преступлениях Малышева URA.RU рассказывало ранее.

