Стала известна причина смерти мужчины, тело которого нашли в квартире пермского людоеда
Смерть мужчины не носит криминального характера
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
В Перми установили причину смерти мужчины, тело которого нашли в квартире людоеда Михаила Малышева по улице Маршала Рыбалко. Он скончался от ишемической болезни сердца, сообщается в telegram-канале СУ СК России по Пермскому краю.
«Следователи следственного отдела по Кировскому району краевого управления СКР установили, что мужчина 1955 года рождения умер в квартире своего соседа, к которому накануне пришел в гости. После проведения судмедэкспертизы удалось выяснить, что смерть мужчины не носит криминального характера и наступила от ишемической болезни сердца», — говорится в сообщении.
Тело погибшего обнаружили на этой неделе в квартире Малышева, ранее отбывавшего наказание в колонии строгого режима. После освобождения в 2022 году людоед проживает в Закамске. Подробности о жизни и преступлениях Малышева URA.RU рассказывало ранее.
Материал из сюжета:В квартире пермского людоеда найден труп
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!