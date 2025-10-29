Стала известна причина смерти мужчины, тело которого нашли в квартире пермского людоеда

Смерть мужчины не носит криминального характера Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми установили причину смерти мужчины, тело которого нашли в квартире людоеда Михаила Малышева по улице Маршала Рыбалко. Он скончался от ишемической болезни сердца, сообщается в telegram-канале СУ СК России по Пермскому краю.

«Следователи следственного отдела по Кировскому району краевого управления СКР установили, что мужчина 1955 года рождения умер в квартире своего соседа, к которому накануне пришел в гости. После проведения судмедэкспертизы удалось выяснить, что смерть мужчины не носит криминального характера и наступила от ишемической болезни сердца», — говорится в сообщении.