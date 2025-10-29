В Пермском крае исчезли летние остановки электричек

Остановочные пункты вернут дачникам 1 апреля 2026 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Отмена летних остановок пригородных поездов произойдет с 27 октября 2025 года по 31 марта 2026 года. Об этом сообщается на сайте Пермской пригородной компании.

«Направление Верещагино — Балезино: отменяются остановочные пункты Хрустали, Лып, Ключевское; направление Пермь-II — Углеуральская — остановочные пункты 25 и 66 километр, Пасечный Хутор, 56 километр, Мальцево, Полетаенки, Канюки и Косьвинский», — сообщается на сайте.

В направлении Пермь-2 — Чусовская отменяются остановочные пункты Залесная, Каменка, 101 километр, 120 километр, Казарма и 30 километр. В направлении Углеуральская — Кизел — Парк Калийная отменяется остановочный пункт 150 километр.

Продолжение после рекламы

Маршруты вводятся в летнее время для владельцев приусадебных участков. Пригородные поезда начнут делать «летние» остановки с 1 апреля 2026 года.