Названы лучшие пермские рестораны по версии ИИ
Нейросеть отобрала 15 заведений для нового гида
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
«Яндекс» объявил лучшие заведения России, которые вошли в Ultima Guide. В него включены 15 пермских ресторанов. Лидеров выбирал искусственный интеллект, сказано на сайте гида.
«В первый ресторанный гид с использованием высоких технологий вошли 15 пермских заведений. В Ultima Guide включены „Мимино“, „РисЛапша“, „Сицилийцы“, „Тяньгоу“, „Чоскыт керку“, „Экспедиция“, Curtiss, Madame Zhu, Meduza, Nolan, Pizza Pasta, Rob Roy, Toropomodoro, Umami Katiko, Usagi», — говорится на сайте гида.
Уточняется, что лучшие рестораны выбирали в несколько этапов. Сначала нейросеть составила список заведений, которые нравятся людям. Затем рестораторы, шефы и гастрокритики голосовали за лучшие рестораны. Создатели гида отметили, что он будет обновляться каждый год.
