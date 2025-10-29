Названы лучшие пермские рестораны по версии ИИ

Нейросеть отобрала 15 заведений для нового гида Фото: Никита Сабашников © URA.RU

«Яндекс» объявил лучшие заведения России, которые вошли в Ultima Guide. В него включены 15 пермских ресторанов. Лидеров выбирал искусственный интеллект, сказано на сайте гида.

«В первый ресторанный гид с использованием высоких технологий вошли 15 пермских заведений. В Ultima Guide включены „Мимино“, „РисЛапша“, „Сицилийцы“, „Тяньгоу“, „Чоскыт керку“, „Экспедиция“, Curtiss, Madame Zhu, Meduza, Nolan, Pizza Pasta, Rob Roy, Toropomodoro, Umami Katiko, Usagi», — говорится на сайте гида.

Уточняется, что лучшие рестораны выбирали в несколько этапов. Сначала нейросеть составила список заведений, которые нравятся людям. Затем рестораторы, шефы и гастрокритики голосовали за лучшие рестораны. Создатели гида отметили, что он будет обновляться каждый год.

