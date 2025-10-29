Логотип РИА URA.RU
Прокуратура в суде добилась увольнения мэра Краснокамска Игоря Быкариза

29 октября 2025 в 16:00
Пермский краевой суд решил, что глава Краснокамского округа должен оставить свой пост

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Апелляционная коллегия признала незаконным решение Краснокамского городского суда. Глава Краснокамска будет уволен в связи с утратой доверия, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Решение Краснокамского городского суда отменить. Принять новое решение: прекратить полномочия главы Краснокамского округа в связи с утратой доверия», — озвучила председатель судебной коллегии. Именно этого решения добивалась прокуратура.

Противостояние надзорного органа и мэрии Краснокамска началось год назад. Прокурор Михаил Третьяков выявил в действиях заместителя Быкариза Антона Максимчука признаки коррупции. Тогда его уволили по решению суда. Впоследствии прокуратура обратилась в суд с требованием уволить и самого мэра Игоря Быкариза, так как он не предпринимал действий для устранения конфликта интересов своего подчиненного.

