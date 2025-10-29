В Пермском крае суд поставил точку в истории с истязанием матерью своего сына

Женщину, которая издевалась над сыном, приговорили к реальному сроку Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае вынесен приговор в отношении 34-летней жительницы Горнозаводска, издевавшейся над собственным сыном. Суд признал ее виновной по статье «Истязание несовершеннолетнего» (ст. 117 УК РФ) и приговорил к исправительной колонии. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

«Судом установлено, что подсудимая на протяжении длительного времени систематически избивала малолетнего ребенка. Она применяла к сыну не только физическую силу, но и бытовые предметы. Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора», — отметили в пресс-службе управления Следкома.