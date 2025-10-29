В Перми бесплатно три дня будут показывать мультфильмы

Фестиваль пройдет в «Кристалле» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В пермском молодежном центре «Кристалл» состоится фестиваль анимации «Союзмультфильм». С 1 по 3 ноября здесь будут показывать мультфильмы и спектакли, проводить шоу и мастер-классы. Вход свободный.

«Все показы мультфильмов и мероприятия в рамках фестиваля будут бесплатными. Количество мест ограничено вместимостью залов. Всех гостей ждут показы мультфильмов анимационной студии „Союзмультфильм“, творческие и обучающие мастер-классы, развлекательная шоу-программа, выступления творческих коллективов и увлекательные интерактивные зоны», — сообщают организаторы в соцсетях.