В Перми бесплатно три дня будут показывать мультфильмы

Анимационный фестиваль «Союзмультфильм» пройдет в Перми 1-3 ноября
29 октября 2025 в 16:29
Фестиваль пройдет в «Кристалле»

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В пермском молодежном центре «Кристалл» состоится фестиваль анимации «Союзмультфильм». С 1 по 3 ноября здесь будут показывать мультфильмы и спектакли, проводить шоу и мастер-классы. Вход свободный.

«Все показы мультфильмов и мероприятия в рамках фестиваля будут бесплатными. Количество мест ограничено вместимостью залов. Всех гостей ждут показы мультфильмов анимационной студии „Союзмультфильм“, творческие и обучающие мастер-классы, развлекательная шоу-программа, выступления творческих коллективов и увлекательные интерактивные зоны», — сообщают организаторы в соцсетях.

В рамках фестиваля Пермский клуб любителей игрушки откроет выставку. На ней представят игрушки, созданные в Прикамье с 1960 по 2000 годы.

