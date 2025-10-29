Логотип РИА URA.RU
В Пермском округе скончался столетний ветеран Великой Отечественной войны

29 октября 2025 в 15:39
Александр Зырянов прошел всю Великую Отечественную войну

Александр Зырянов прошел всю Великую Отечественную войну

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пермском округе на 101-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Александр Зырянов. О его смерти сообщили в группе окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

«К сожалению, время забирает с собой Героев. Еще один ветеран Великой Отечественной войны покинул нас... На 101-м году жизни ушел из жизни Александр Алексеевич Зырянов, житель деревни Шуваята Фроловского теруправления. Сегодня с ним простились», — говорится в сообщении.

Александр Зырянов ушел на фронт в 17 лет и стал пулеметчиком. Он прошел войну, а затем воевал артиллеристом в Маньчжурском походе против Японии. После возвращения с фронта ветеран обосновался в деревне Замараево, где создал семью. Вместе с супругой он вырастил четверых детей, а также дождался одиннадцати внуков и девятнадцати правнуков.

