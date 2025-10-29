В Пермском округе скончался столетний ветеран Великой Отечественной войны

Александр Зырянов прошел всю Великую Отечественную войну Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пермском округе на 101-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Александр Зырянов. О его смерти сообщили в группе окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

«К сожалению, время забирает с собой Героев. Еще один ветеран Великой Отечественной войны покинул нас... На 101-м году жизни ушел из жизни Александр Алексеевич Зырянов, житель деревни Шуваята Фроловского теруправления. Сегодня с ним простились», — говорится в сообщении.