Акустический квартирник, мистический перформанс и кельтские традиции: где отпраздновать Хэллоуин в Перми
Хэллоуин в Перми продлится до 2 ноября
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
В конце октября Пермь превращается в мистический город. Жителей ждут перформансы, концерты и вечеринки, где можно примерить зловещий образ и насладиться атмосферой осеннего праздника. Редакция URA.RU собрала подборку площадок, на которых можно отметить Хэллоуин и провести незабываемый вечер.
31 октября
Вечера тайн в Alter Ego
С 30 октября по 2 ноября ресторан Alter Ego готовит серию тематических событий с особым меню, созданным специально к Хэллоуину. Главная вечеринка пройдет 31 октября. Гостей ждет выступление иллюзиониста Михаила Кобякова и мистический перформанс. Посетителям обещают неожиданности и впечатления, которые получат только самые стойкие.
Камерный концерт в «Лаборатории звука»
Музыкальная студия «Лаборатория звука» приглашает на уютный акустический квартирник. После концерта состоится костюмированная вечеринка. Организаторы подчеркивают, что формат встречи будет домашним и душевным. Пройдут несколько живых выступлений и конкурс на лучший костюм с подарками.
2 ноября
Рок-вечеринка в «25/17»
В баре «25/17» пройдет концерт группы КУАР, посвященный Хэллоуину. Музыканты исполнят каверы на знаменитые хиты — от «Короля и Шута» и «Агаты Кристи» до Rammstein и Depeche Mode, а также представят собственные композиции. Посетителям, выбравшим костюм в духе праздника, предоставят скидку.
Фолк-фестиваль в «Свободе»
Тем, кто хочет ощутить атмосферу древнего кельтского праздника Самайн, стоит отправиться в концерт-холл «Свобода». Здесь пройдет фестиваль Samhain Folk Fest с участием фолк-групп ЛЕДЪ, Gilead, ТРОИН, MYTHISTORY и Коннемара. Зрителей также порадуют танцоры студии исторического танца «Гельвеция». Гостей ждут ярмарка мастеров и конкурс костюмов. Организаторы советуют прийти в нарядах сказочных персонажей — от лесных королей и рыцарей до эльфийских принцесс и кикимор, чтобы прочувствовать атмосферу старинного Самайна.
