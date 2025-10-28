Свыше десяти дронов атаковали Россию вечером
Дроны удалось ликвидировать средствами ПВО
Вечером 28 октября над пятью регионами России были сбиты 15 украинских беспилотников самолетного типа. Большинство из них удалось ликвидировать на подлете к территории Брянской, Орловской, Курской, Тульской и Калужской областей. Об этом сообщается в telegram-канале Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО за пять часов, в период с 15 до 20 часов по московскому времени, уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Семь над Брянской областью, три над Орловской областью, два над Курской, два над Тульской и один над Калужской областями», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Ранее, 25 октября, российские силы ПВО уничтожили 121 украинский беспилотник самолетного типа на территории 13 областей. В тот же день в Московской области также был сбит один беспилотник, а еще пять были ликвидированы над Брянской областью.
