В Мордовии ввели режим опасности атаки БПЛА

В Республике Мордовия введен режим «беспилотной опасности». Об этом сообщили в telegram-канале правительства региона.
«Уважаемые жители! Внимание! На территории Республики Мордовия объявлен сигнал „Беспилотная опасность“», — говорится в официальном заявлении правительства Мордовии. В сообщении уточняется, что местным жителям рекомендуется ограничить пребывание на открытых пространствах и не приближаться к неустановленным объектам.
Ранее в аэропорту Тамбова и Волгограда ввели ограничения на прием и вылет рейсов. Это сделано для осуществления безопасности граждан и пассажиров.
