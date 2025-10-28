Логотип РИА URA.RU
В Тюмени вор стащил почти миллион рублей и раздал деньги знакомым

29 октября 2025 в 02:12
Мужчину задержали, теперь ему грозит до 6 лет тюрьмы

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени в СНТ «Наука» ранее судимый мужчина решил заглянуть в открытые двери частного дома. Как сообщили пресс-службе МВД, там он обнаружил сумку с крупной суммой денег и украл ее. Позже вора нашли в общежитии, где он распивал алкоголь, а часть награбленного уже раздал приятелям.

«53-летний ранее судимый злоумышленник проник в один из из частных домов в садоводческом товариществе „Наука“ в Тюмени через незапертую входную дверь и похитил сумку с 750 000 рублей. Правоохранители задержали подозреваемого в общежитии на улице Бабарынка, где он распивал спиртные напитки в компании приятелей. Часть похищенных денег он успел раздать своим знакомым», — сообщает telegram-канал «МВД Медиа».

Правоохранители смогли вернуть потерпевшему 520 тысяч рублей. Теперь злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы, возбуждено уголовное дело.

