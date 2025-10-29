Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Тюменцев ждет рекордное потепление до +11 градусов

29 октября 2025 в 08:00
Дождь и мокрый сне будет идти днем

Фото: Илья Московец © URA.RU

На территории Тюменской области днем 29 октября местами по южной половине региона ожидается потепление +11 градусов. Такой прогноз дали синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В Тюменской области днем 29 октября ожидается температура воздуха до 0, +5 градусов, местами по южной половине — до +11. В ночь на 30 октября похолодает до -1, +4, при прояснениях — до -6 градусов», — сообщается на сайте управления.

В ближайшие сутки на территории региона ожидается мокрый снег и дождь. Синоптики также предупреждают о гололедице и изморози, а ранним утром и ночью — туман. Прогнозируется ветер 2-9 м/с.

