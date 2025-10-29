Один из крупнейших маркетплейсов России внедрил новые стандарты безопасности для курьеров
Установка зуммеров – часть масштабной программы по обновлению стандартов безопасности при доставке товаров до ПВЗ
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Маркетплейс Ozon для повышения безопасности на дорогах оснастил более 80% машин курьеров зуммерами — устройствами, которые издают громкие звуки при движении авто задним ходом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании, зуммеры помогают предотвратить аварийные ситуации, делая работу курьеров безопаснее для пешеходов и других водителей.
«Наша политика в области безопасности дорожного движения проста — каждый выезд курьера в город должен быть максимально безопасным. Для этого проводится ряд профилактических мероприятий: мы проверяем практические навыки управления автомобилем, а перед каждым выездом на маршрут курьеры проходят предрейсовый медосмотр. Одно из нововведений — установка зуммеров заднего хода на автомобилях», — рассказал руководитель направления по безопасности дорожного движения в Ozon Евгений Лагерной.
В компании отметили, что установка зуммеров — часть масштабной программы по обновлению стандартов безопасности при доставке товаров до ПВЗ. Кроме того, Ozon уделяет особое внимание профессионализму водителей. Они проходят строгий отбор: для работы курьером требуется наличие прав категорий B, C и E, а также успешное прохождение практического теста.
В тестирование входят городские маневры и задания на движение задним ходом. Раз в месяц курьеры проходят проверку знаний ПДД, а два раза в год — тренировки по управлению автомобилем в условиях гололеда, снегопада, ливня, жары и других сложных погодных явлений.
Помимо этого, компания уделяет внимание защите персональных данных своих клиентов. Курьеры не видят настоящие номера покупателей. Для связи используется подменный телефон, который действует до момента получения или отмены заказа и недоступен в мессенджерах. Это позволяет уведомлять клиента о прибытии посылки, сохраняя при этом конфиденциальность.
