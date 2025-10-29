Один из крупнейших маркетплейсов России внедрил новые стандарты безопасности для курьеров

Установка зуммеров – часть масштабной программы по обновлению стандартов безопасности при доставке товаров до ПВЗ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Маркетплейс Ozon для повышения безопасности на дорогах оснастил более 80% машин курьеров зуммерами — устройствами, которые издают громкие звуки при движении авто задним ходом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании, зуммеры помогают предотвратить аварийные ситуации, делая работу курьеров безопаснее для пешеходов и других водителей.

«Наша политика в области безопасности дорожного движения проста — каждый выезд курьера в город должен быть максимально безопасным. Для этого проводится ряд профилактических мероприятий: мы проверяем практические навыки управления автомобилем, а перед каждым выездом на маршрут курьеры проходят предрейсовый медосмотр. Одно из нововведений — установка зуммеров заднего хода на автомобилях», — рассказал руководитель направления по безопасности дорожного движения в Ozon Евгений Лагерной.

В компании отметили, что установка зуммеров — часть масштабной программы по обновлению стандартов безопасности при доставке товаров до ПВЗ. Кроме того, Ozon уделяет особое внимание профессионализму водителей. Они проходят строгий отбор: для работы курьером требуется наличие прав категорий B, C и E, а также успешное прохождение практического теста.

Продолжение после рекламы

В тестирование входят городские маневры и задания на движение задним ходом. Раз в месяц курьеры проходят проверку знаний ПДД, а два раза в год — тренировки по управлению автомобилем в условиях гололеда, снегопада, ливня, жары и других сложных погодных явлений.