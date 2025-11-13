Логотип РИА URA.RU
Общество

Медведев пошутил над Зеленским и его кошельком

13 ноября 2025 в 20:21
Фото: © URA.RU

В шутливой форме Дмитрий Медведев предложил европейцам в честь Всемирного дня доброты увеличить финансовую поддержку «наиболее нуждающихся» на Украине — Зеленского, Ермака и Миндича. "Не скупитесь, европейцы! Шоу должно продолжаться"- написал он в социальной сети.

