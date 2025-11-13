В Севастополе отразили атаку четырех БПЛА
13 ноября 2025 в 21:07
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Севастополе осуществляется отражение атаки со стороны Вооруженных сил Украины. В данный момент задействована система противовоздушной обороны. По предварительным данным, над морской акваторией были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата. Согласно сообщению Спасательной службы Севастополя, повреждения гражданских объектов в городе не зафиксированы. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
