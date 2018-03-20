«URA.RU» представляет ТОП-6 «хайпожоров» на выборах

14:54 20 марта 2018 0

Чтобы поднять информационный шум, некоторые подделывали видео с веб-камер с участков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Прошедшие выборы президента России запомнятся беспрецедентным числом фейковых нарушений. Наша редакция даже объявила в день голосования конкурс на разоблачение самого изощренного фальшивого сообщения. Прочитав все, что вы нам прислали, представляем топ-6 попыток провокаций на президентских выборах.

Перед самым открытием участков (в 7:21 утра) в telegram-канале Varlamov News появилось видео с веб-камеры на московском участке №684. На записи неизвестная женщина (по всей видимости, член избирательной комиссии) засовывает пачку бюллетеней в урну. В помещении при этом находятся и другие сотрудники УИК, которые никак не реагируют на ее действия. Под видео Варламов указал отправителя — это Dmitry Reznikov.

Как оказалось, это не нарушение. Перед открытием избирательных участков таким образом проверяют исправность КОИБов. «Уберите новость про запихивание пачки бюллей за полчаса до открытия участка. Все это делают. Называется — тестирование. После этого бюлли изымают до голосования», — написал Варламову Дмитрий Клочков.

Наблюдатели от Навального подделали видео с избирательного участка Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Автором другого фейка стали наблюдатели от блогера Алексея Навального, которые представили видео с избирательного участка в Ростове-на-Дону, где мужчина во время голосования якобы опускает в урну два бюллетеня.

После этого сообщения урну тут же опечатали. А председатель избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров организовал проверку. Выяснилось, что до мужчины голосовала девушка. Но ее бюллетень не упал в урну, а застрял. Мужчина новой бумагой протолкнул ее листок. Девушку удалось найти, она подтвердила, что голосовала. Как выяснилось, видео было подмонтировано. Информация в данный момент передана в ЦИК и правоохранительным органам.

После этого «сообщением о нарушении» отметился сам Навальный. Он написал, что в Череповце осуществляется «подвоз» избирателей местными промышленными предприятиями. Однако, как выяснилось, «Северсталь» и «Апатит» помогают таким образом своим сотрудникам добраться до избирательных участков.

Еще один провокационный ролик у себя на странице в Facebook разместил журналист Максим Кононенко. На видео наблюдатель с участка №705 в Иркутске якобы снимает «вброс» бюллетеней в урну, после чего нарушитель подходит к нему и ломает телефон.

«Это постановочное видео, которое вчера выложил в „ВК“ какой-то виртуал (7 подписчиков, 1 фоточка и 3 видеоролика). И сегодня борцы за чистоту выборов распространяют это видео как доказательство нарушений на выборах», — подписал ролик Кононенко. Под борцами за чистоту выборов он имел в виду Михаила Ходорковского и сообщество MDK, которые запостили это видео.

Разоблачитель фейков из Тюмени Екатерина Козеева Фото: читатели «URA.RU»

Еще одним разоблачителем оказалась наша землячка — студентка Строительного института Тюменского индустриального университета Екатерина Козеева. Она направила на «карту нарушений» ассоциации «Голос» четыре лживых сообщения, и все они были опубликованы там.

Студентка придумала, что «руководство сети магазинов „Пчелка“ в Тюмени отправляло своих работников на выборы», тогда как «Пчелка» на тот момент не существовала уже четыре года, написала о нарушениях в 87-й школе, которой в Тюмени не существует, а также нафантазировала о принуждениях в медакадемии и в курганском спорткомплексе «Зауралец». «Оказалось, что сайту организации „Голос“ вообще нельзя верить. Уже тот факт, что публиковал информацию не тот человек, за которого он себя выдает, вызывает большие сомнения в честности ресурса», — считает Екатерина.

Позднее сотрудники нашей редакции самостоятельно изучили «Карту нарушений» «Голоса» и нашли многочисленные сообщения с ложными нарушениями. Мы заметили, что на ней размещены жалобы избирателей, идентичные тем, что публиковались там же во время прошлых выборов президента — в 2012 году.

Например, 18 марта на «Карте нарушений» в 10:30 утра появилось сообщение «В г. Березовский избирательный участок №1148, расположенный по адресу ул. Красных Героев, 1а, отказался от выезда к старой бабушке для голосования на дому по адресу ул. Исакова, 24-49. Члены комиссии аргументировали это тем, что у них очень много избирателей на участке». Аналогичное сообщение было размещено на этой же карте 4 марта 2012 года, в 14:21. В целом нашему агентству удалось обнаружить порядка 30 совпадений.

Беспрецедентное количество фейковых сообщений отметили участники «Национального общественного мониторинга» (НОМ). Однако федеральный координатор организации Елена Бабченкова сегодня, 19 марта, на пресс-конференции заявила: «Мы считаем, что выборы прошли честно, открыто и в соответствии с нормами действующего законодательства».

Все создатели фейков, указанные в нашем топ-6, в ближайшее время получат от редакции знаменитую «желтую уточку», широко распиаренную год назад Алексеем Навальным.