Откуда у «Голоса» 2307 нарушений на выборах? Копируют записи 2012-го

20:53 18 марта 2018 0

В настоящее время на «Карте нарушений» ассоциации «Голос» зафиксировано 2353 сообщения о нарушениях

Выборы президента 2018 года запомнятся огромным количеством фейковых нарушений. За несколько часов до окончания выборов «URA.RU» разоблачило одну из самых масштабных фальшивок. Анализируя «Карту нарушений» ассоциации «Голос», мы заметили, что на ней размещены жалобы избирателей, идентичные тем, что публиковались там же во время прошлых выборов президента — в 2012 году.

Нашему агентству удалось обнаружить порядка 30 совпадений. Например, сегодня, 18 марта, на «Карте нарушений» в 10:30 утра появилось сообщение «В г. Березовский избирательный участок №1148, расположенный по адресу ул. Красных Героев, 1а, отказался от выезда к старой бабушке для голосования на дому по адресу ул. Исакова, 24-49. Члены комиссии аргументировали тем, что у них очень много избирателей на участке».

Ассоциация «Голос» добавляет на свою карту все сообщения о нарушениях, не проверяя их Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Аналогичное сообщение было размешено на этой же карте 4 марта 2012 года в 14:21. «В ИУ №1148 Свердловская область, г. Березовский, ул. Красных Героев, 1а при звонке по телефону для приглашения членов комиссии для голосования на дому для престарелой бабушки, пояснили что не смогут приехать так как много народу. Вызов был на адрес: ул. Исакова, 24-49».

Еще один повтор обнаружился в Екатеринбурге. На карте нарушений отмечен УИК №1746 на улице Павлодарская, 40, где якобы рядом с фамилиями граждан, которые не проголосовали, стоят галочки, проставленные карандашом. Точно такое же нарушение на том же участке было отмечено 4 марта 2012 года.

На карте даже сходятся имена тех людей, кто якобы пытался уличить местные избиркомы в нарушениях. Так, например, в Ревде некто Герман Кадочников пожаловался, что по состоянию здоровья подал заявку для голосования на дому, а 19 часов ему стало известно, что ее не зарегистрировали и он не сможет участвовать в выборах. Аналогичное сообщение от Германа Кадочникова было и в 2012 году.

Выборы президента 2018 года запомнятся большим количеством фейковых сообщений о нарушениях Фото: Анна Майорова © URA.RU

Повторы также выявлены в Саратовской, Ленинградской, Московской, Кемеровской, Белгородской, Амурской, Волгоградской, Ростовской и других областях и республиках. К примеру, в Ульяновской области на карте сегодня обозначено нарушение, которое якобы зафиксировал член избирательной комиссии УИКа №984. «Мной было выявлено, что в листках списков избирателей проставлены галочки напротив фамилий. Члены комиссии отказали в просьбе удалить их». Аналогичная жалоба была размещена на прошлых президентских выборах.

Дубль также заметили в Саратовской области, где на избирательном участке №139 вновь голосуют военные под контролем (а вот то же нарушение 2012 года). Еще один повтор в Ростове-на-Дону, где на участке №1754 не работают камеры видеонаблюдения, которые якобы сняли на ремонт (то же нарушение 2012 года). В Калининградской области на участке №322 вновь не прошиты списки избирателей (точно такой же текст, размещенный в 2012 году). В Волгоградской области на участке №636 некто заявляет, что когда он пришел голосовать, выяснилось, что кто-то за него это уже сделал (а вот точно такая же жалоба 2012 года).

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История с повторами на карте не кажется выдуманной. Как ранее сообщало «URA.RU», студент из Тюмени сегодня направил на «карту нарушений» «Голоса» четыре лживых сообщения и все они были опубликованы на карте.

Координатор «Голоса на Урале Александр Грезев не смог внятно прокомментировать дубли на карте. «Провокаторы вбрасывают», — заявил он. В федеральном штабе «Голоса» сообщили, что ассоциация наносит на карту все сообщения о нарушениях, после чего идет проверка. «Возможно, это чья-то неудачная шутка. Все фейковые нарушения будут удалены с карты. Мы обязательно проведем проверку», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ассоциации. Представитель «Голоса» также сообщила, что их наблюдатели сегодня тоже фиксируют ложные сообщения о нарушениях.

Тому, кто зафиксирует самую фейковую новость о нарушениях на выборах, «URA.RU» обещает подарок Фото: Анна Майорова © URA.RU

Например, наблюдателю на участке №532 в Челябинске Анастасии Брайко сегодня поступило анонимное сообщение. «Мне в „личку“ в Telegrame от неизвестного пришло фото автобуса. Якобы на моем участке подвоз. Я вышла лично посмотреть. Водителя нет. Обычная машина. Она там стоит уже дня три, поэтому просто физически не могла кого-то подвезти. У нас все в порядке, выборы идут», — сообщила она в видеообращении.

Наблюдатели Корпуса «За чистые выборы», работающие на избирательных участках более чем в половине субъектах России, также фиксируют большое количество сообщений о ложных нарушениях. «По состоянию на 15:00 по Московскому времени к нам поступило 501 ложное обращение. Существенных нарушений, которые так или иначе могли бы повлиять на итоги голосования, не выявлено», — сообщили «URA.RU» представитель корпуса.

Редакция «URA.RU» продолжает следить за фейковыми нарушениями на выборах. А по итогу сегодняшнего дня мы объявим, кто же создал самый крутой фейк. Разоблачитель получит от редакции знаменитую «желтую уточку», широко распиаренную год назад Алексеем Навальным.