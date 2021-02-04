Курганские инсайды: арест под аплодисменты

Если бы суд над Навальным проходил в Кургане Коллаж URA.RU

Курганские элиты удивились отсутствию официальной информации от властей региона о смерти бывшего первого замгубернатора Александра Бухтоярова. Ранее некрологи на бывших высокопоставленных чиновников публиковались на главной странице сайта областного правительства. Вместе с тем, площадь перед Дворцом культуры машиностроителей (ДКМ) впервые за долгое время очистили от снега. Курганцы считают, что так власти подготовились к прощанию с Бухтояровым, которое проходило в ДКМ.

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Власти не сообщили о смерти бывшего вице-губернатора

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Отсутствие на сайте правительства информации о смерти бывшего первого замгубернатора региона Александра Бухтоярова удивило курганцев. «Человек 16 лет занимал высокий пост в правительстве области. Если не хотите писать ему хвалебные речи, просто проинформируйте людей», — возмущаются сплетники. Они обратили внимание, что о смерти Бухтоярова писали даже федеральные СМИ, но со ссылкой на источники. Также негодование курганцев вызвал материал в одном из провластных СМИ, которое, информируя о трагедии, зачем-то вспомнило об уголовных делах бывших членов команды экс-губернатора Олега Богомолова.

Курганцев удивила очищенная от снега площадь

Площадь перед Дворцом культуры машиностроителей (ДКМ) в Кургане, по слухам, полностью очистили от снега 3 февраля. На следующий день в ДКМ проходило прощание с бывшим первым замгубернатора региона Александром Бухтояровым. Местные жители считают, что снег оперативно убрали только благодаря этому. «Все было завалено, никто ничего никогда не чистил. А перед прощанием вычистили и площадь, и всю округу», — удивляются курганцы.

Борьба с браконьерством нравится не всем

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Курганцы обсуждают развернувшуюся борьбу областных властей с браконьерами. Но охотинспекторы взялись за их поимку настолько рьяно, что попадаться стали сотрудники силовых ведомств. Причем принципиальная позиция областной власти во главе с губернатором Вадимом Шумковым наказывать всех, невзирая на должности и звания, многим не нравится. «Мы понимаем уровень полномочий надзирающих органов. Не удивимся, если последуют проверки», — переговариваются инсайдеры.

В Кургане ждут новых громких уголовных дел

В Кургане обсуждают неожиданное освобождение из-под ареста экс-начальника Шадринского отдела полиции Дмитрия Кокотеева. Слухачи предполагают, что домашний арест бывшему силовику могли дать в качестве бонуса за сведения, которые он сообщил следствию. «Есть такая практика, что когда человек активно сотрудничает со следствием, его отпускают из СИЗО. Кокотеев мог рассказать много интересного. Если это действительно произошло, в ближайшее время могут появиться новые уголовные дела», — переговариваются сплетники.

В Кургане ищут кандидатов на исключение из исполкома ЕР

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

6 февраля на конференции Курганского регионального отделения «Единой России» должны объявить о ротации членов регионального политсовета. Местные элиты ожидают, что среди прочих в политсовет должны включить депутата Госдумы Александра Ильтякова, которому прочат место руководителя курганскими единороссами.

Вместе с тем, в Кургане обсуждают кандидатов на выход из политсовета. Одним из них называют Владимира Саблина, который вошел в состав политсовета, когда отвечал за внутреннюю политику в правительстве Курганской области. Впрочем, это мнение разделяют не все собеседники. «Саблин является членом облизбиркома. Убирать его из политсовета глупо», — считает один из инсайдеров. Также сплетники считают, что из политсовета могут исключить экс-главу Куртамышского района Сергея Куликовских, экс-главу Кургана Сергея Руденко или экс-депутата облдумы Олега Колташова.

Курганским омбудсменом недовольны

Курганцы ожидали от уполномоченного по правам человека Бориса Шалютина более действенной реакции на задержания в ходе несогласованых митингов в поддержку блогера Алексея Навального. «Да, акции были незаконными. Но те люди, которых задерживали, не были провокаторами. Омбудсмен даже не интересовался их судьбой. Куда их доставили, в каких условиях держали», — отметили слухачи. С их слов, подобной апатией защитника прав человека недовольны даже власти в правительстве. «Но высказать недовольство ему опасаются. Новая должность Шалютину была предложена, чтобы он не пошел на губернаторские выборы. Власти понимают, насколько политически опасным он может стать без должности, которая находится под контролем правительства», — считают сплетники.

Арест главы курганского Росреестра сорвал аплодисменты

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сплетники в Кургане судачат, что арест руководителя Росреестра Олега Молчанова вызвал массу эмоций коллег. «Когда его выводили в наручниках, люди аплодировали. Атмосфера в коллективе была нездоровая. Не просто так подчиненные давали показания, что он агрессивный, и что боятся его», — переговариваются горожане. При этом Молчанов на суде заявил, что ни в коем случае не вернется в Росреестр и будет увольняться.

В курганском ФСС обсуждают реформу

Региональное отделение Фонда социального страхования вскоре могут объединить с отделением соседнего региона. «Оптимизация региональных фондов планируется в зависимости от численности страхователей и населения (у нас она неудержимо снижается). Нас точно коснется. Вероятно, в этом году», — обсуждают слухачи. По их мнению, в этой связи в отделении не меняют руководителя. «Ждали, что будет назначен другой человек, но этого не случилось. А теперь ждем объединения. Надеемся, сокращений рядовых сотрудников при этом не будет», — обсуждают в соцстрахе.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Застройку курганских лесов связали с крупным чиновником

По слухам, в селе Введенское Кетовского района несколько лесных участков отдали под застройку. Слухачи сообщают, что в этом помог один из бывших заместителей губернатора региона. По данным жителей, пока на участках находится лес. Местные же выступают против вырубки. Жители уверяют, что деревья помогают им легче пережить паводок.

Курганцы объяснили смысл голосования по археологическому парку

Слухачи объяснили, почему для названия археологического парка, где находится Святилище Савин, пришлось организовывать голосование. Жителям Зауралья предложили варианты «Савин» и «Святилище Савин». По мнению наблюдателей, парк было бы логично назвать так же, как и сам памятник. Но упоминание в название слова «святилище» не устроило бы представителей церкви. Большинство проголосовавших выбрали название парка «Савин». По данным организаторов, голосование было организовано, чтобы привлечь внимание жителей региона к проекту.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.