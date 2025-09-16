Заработал в США — инвестировал в Курган: интервью владельца элитного жилья Ревякина о лунатиках и камерах

Курганский бизнесмен Роман Ревякин, которого соседи прозвали Бэтменом, заработал миллионы в США и привез их в Курган. На эти деньги построил самые необычные апартаменты в родном городе и сдает их по самым дорогим ценам. Журналисты URA.RU задали удобные и не совсем удобные вопросы бизнесмену. Мы узнали: есть ли в квартирах камеры; кто, те люди, которые снимают апартаменты в Кургане за 160 тысяч рублей в месяц; и ради кого все эти квартиры, дизайнерские ремонты и борьба за справедливость.
- Роман, мы находимся в одной из ваших квартир, она очевидно выполнена в стилистике героя комиксов — загадочного Бэтмена. Вас в честь данного персонажа прозвали соседи в общедомовом чате?
- Это стечение обстоятельств скорее и моя активная жизненная позиция. По поводу дизайна квартиры: когда я посещаю какую-то новую недвижимость, у меня сразу же картинка возникает. Очень интересно выбирать дизайн. И я наткнулся на спальню в стилистике героя Бэтмена. Решил сделать квартиру полностью в таком дизайне, потому что очень много любителей комиксов: здесь картины на стенах с изображением этого персонажа, элементы декора, аксессуары — от ложки для обуви до комнатных тапочек выполнены с изображением Бэтмена.
- Кто делал ремонт в этой квартире?
- Я учился на строительном факультете в США и плюс левша, а значит творческая личность. Все картины, которые здесь есть — нарисовал я, хотя у меня нет художественного образования. Колонны разрисованы моей рукой гуашью. Все, что здесь сделано — сделано вручную, мной и моим сыном. Поскольку здесь стиль лофт, который предполагает дизайн с использованием кирпича, мы купили сыну формы, гипс и сказали ему — нужно делать кирпичи. Он с энтузиазмом взялся за дело.
- Роман, вы — хозяин элитных апартаментов в Кургане, которых довольно много у вас. С чего вы начинали и откуда взяли стартовый капитал?
- Основа моей финансовой стабильности была получена после обучения в США. В 2004 году по программе Work and Travel я уехал туда.
Работал, мыл посуду. Я приехал в Америку с большими амбициями, и пониманием, что я очень хорошо знаю английский язык, так по крайней мере мне говорили в моей школе (прим. редакции: Роман учился в гимназии № 30 г. Кургана), практика показала обратное. Надо мной смеялись, после попытки представить себя, мне сказали, что так себя представляют только лорды в Букингемском дворце. Пришлось за месяц переучивать себя с нуля. Абсолютно. Да, мне попались люди очень хорошие, добродушные. Мы до сих пор дружим, путешествуем вместе. После окончания программы я приехал уже не по студенческой визе, а по туристической и обучался на строительном факультете. Но его я не окончил. В 2008 году начался финансовый кризис.
Это была история фондовых рынков. Падение. Все прекрасно понимали у кого были наличные заработанные, нужно было вкладываться. Мы с друзьями вложили в банковскую сферу, которая выстрелила в десятки раз. Капитал на все это был привезен оттуда. Он был первоисточником тех первых апартаментов, которые были куплены просто для чего-либо. Бесцельно.
- Какую сумму вы вложили и сколько квартир купили в Кургане изначально?
- У меня было 15 миллионов рублей. Я купил 10 квартир. Первая недвижимость, вы, как понимаете, отличалась в разы. То есть первая недвижимость была куплена на улице Максима Горького в Кургане. Просто как вложение некое. Довольно-таки, если сравнивать сейчас, очень дешево. Но всегда интересовала именно недвижимость не стандартная, а с какими-то выдающимися видами, панорамными окнами. То есть назовем ее премиального сегмента высокого класса. Сейчас все поменялось.
Само собой, такое жилье по ипотеке не покупается. Это колоссальных денег стоит. И покупать такое жилье для сдачи в аренду, это нерентабельно. Но мир меняется. Был выкуплен весь этаж, я решил поделить его на квартиры и сдавать, чтобы оно просто себя окупало.
- Почему вы вернулись в Курган, а не остались в Америке, и именно здесь начали заниматься бизнесом по сдаче квартир в аренду?
- Часто задаю себе этот вопрос и не нахожу однозначного ответа. Вернулся ради сына — он настоял. Спросил меня — почему мы живем не здесь, ведь здесь наши корни. Сейчас сыну 16 лет. Весь этот арендный бизнес для него построен, он сейчас им занимается, через два года он сможет полностью им самостоятельно управлять. В целом, Курган для меня родной город, хоть и вижу его развитие неоднозначно. Сейчас многое изменилось, но уровень жизни все еще уступает Москве, Казани и Екатеринбургу.
- Так кто эти богачи, кто снимает жилье люкс-сегмента за 160 тысяч в месяц, в нашем регионе?
- Примерно 50% — это участники СВО, которые платят, но не всегда живут в квартире, часто заезжают на несколько дней. Но мы установили систему умного дома, которая автоматически реагирует на шум и нарушения после 23 часов — это помогает исключить жалобы от соседей. Это для меня принципиально важно, чтобы квартиранты не нарушали покой дома. Установлены Wi-Fi автоматы по электропитанию. При превышении шумового баланса они отключают весь свет в квартире. Мне подадут сигнал, что что-то происходит. На меня никогда никаких жалоб нет. Я сам не допущу этого. Другая половина арендаторов — иногородние, которые ищут что-то особенное и уникальное. Местные используют апартаменты для семейных мероприятий.
А что для меня стало открытием – это очень состоятельные молодые квартиросъемщики. Чаще им всего от 20 до 25 лет, это молодые люди, которые ведут онлайн-курсы по продвижению соцсетей. Я, имея экономическое образование, немножко удивлен уровнем их дохода. Люди снимали по полгода. Я начинаю сравнивать, какой нужно иметь доход в этой отрасли, чтобы ты платил 160 тысяч рублей в месяц за аренду, просто используя квартиру, как площадку с хорошими видами.
- Расскажите про уровень цен и рентабельность. Выгодно вообще заниматься таким бизнесом?
- Цены растут — за последние три года аренда со 100 тысяч поднялась до 170 тысяч рублей в месяц. Но сейчас рынок встал, продажи не идут, у людей нет первоначального взноса даже на ипотеку, кредитные ставки высоки, что уж говорить про дорогостоящую аренду. При этом конкурентов у меня в Кургане нет. Это достаточно большие деньги, и чтобы заниматься одной-двумя квартирами, нужно много времени и сил — часто такой бизнес просто не окупается. Например, эта квартира по окупаемости выходит в ноль. И тут нужно быть готовым, что ты будешь постоянно уборщиком и ремонтником в этих квартирах.
- Вы обмолвились про систему умный дом. А есть камеры в ваших квартирах, которые вы сдаете в аренду, вы предупреждаете об этом?
- Да, об этом предупреждено и в описаниях при бронировании на генераторе, и в правилах проживания, которые присутствуют на каждом столе, в каждом апартаменте, и словесно, и визуально при прохождении. Но камеры не в квартирах, а в подъезде, над входом в квартиры. Никогда не было желания устанавливать камеры внутри апартаментов, это нарушение нашего законодательства.
- Бывали какие-то курьезные случаи, которые случались с квартиросъемщиками?
- Да, конечно. Некоторые жильцы, в состоянии лунатизма, как они сами потом это называют, ходят по подъезду в чем мать родила. Выходят так прямо на улицу. Я не знаю, что они делают на улице. Но камеры в подъезде и на доме данный факт регистрируют. 15-20 минут гуляют и в таком же состоянии возвращаются <...> Да, безусловно, в бизнесе по аренде жилья есть халатные хозяева. Есть беда с посуточной арендой. Когда люди, например, выкидывают прямо в подъезд мусор. Под нами есть такая проблема, раз хозяева не хотят этим заниматься, занимаюсь я. Мы поставили камеру на 8 этаже. Там две посуточные квартиры. Рядом регулярно мусорные пакеты стоят. Мы решаем эту проблему. Я поставил камеру на окно в подъезде. И видно будет, кто вышел с каким пакетом и откуда. Пусть потом это будет решать владелец этой квартиры.
- А какие перспективы вы видите у бизнеса? Что будет дальше?
- Этот бизнес с недвижимостью, я запустил, чтобы обеспечить будущее сына. Когда он возьмет все в свои руки, я снова буду больше путешествовать. Потому что без путешествий у меня начинается какая-то апатия. Поэтому сейчас занимаюсь строительством и дизайном, чтобы себя развлечь. Пока сложно сказать как сложится в дальнейшем судьба. Поживем — увидим.
