Переворачиваем календарь и читаем комикс про Шуфутинского

Третьего сентября выходит одноименный комикс про Михаила Шуфутинского. Певец его уже прочитал и одобрил Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Этого дня вы ждали и боялись. Календарь перевернут, мемы стали былью — нас настигло третье сентября. Но это совсем не грустно, ведь оно принесет нам много юмора и отличных мероприятий, которые поднимут настроение всем — от любителей шансона до электроники, от комиксов до серьезной литературы, от фестивалей до концертов.

Что сделать утром

Утро самого музыкального дня в году начнем, конечно, с музыки. Не «Третье сентября», но тоже заслуживает внимания — популярная молодежная группа «Деревянные киты» выпустила клип на трек «Поле чудес» со своего предстоящего альбома, релиз которого запланирован на осень. В нем ребята обыграли древние мифы и сказания — получилось эмоционально.

А если захочется чего-то повеселее, то можно оценить новую крутую коллаборацию — 2 сентября группа Little Big представила новую совместную работу с американским певцом Оливером Три и Томми Кэшем «Turn it up».

Что сделать днем

Поднять вам настроение поможет новый комикс, который выходит 3 сентября. Естественно, он про Михаила Шуфутинского. Работа студии Wizart Comics расскажет о безумных приключениях певца, который загадывает желание, чтобы песни «Третье сентября» никогда не было и тем самым меняет всю свою жизнь и целый мир.

В конце сентября в издательстве Baltrus впервые на русском языке выйдет книга «Письма ниоткуда» одного из лидеров «нового американского кино», основоположника жанра кинодневника, основателя киноархива «Антология» в Нью-Йорке, поэта и режиссера Йонаса Мекаса. Сегодня на книгу стартовал предзаказ!

Что сделать вечером

3 сентября на стриминговом сервисе Disney+ выходит концертный фильм, приуроченный к выходу второго альбома американской певицы Билли Айлиш. В фильме можно будет послушать популярные и новые песни певицы, посмотреть мульт о ней и узнать часть ее биографии.

Бонус оффлайн: пятый международный фестиваль «Толстой» пройдет в Ясной поляне с 3 по 5 сентября. Театральные коллективы из 10 регионов представят спектакли по произведениям Льва Толстого.