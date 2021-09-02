Переворачиваем календарь и читаем комикс про Шуфутинского

Этого дня вы ждали и боялись. Календарь перевернут, мемы стали былью — нас настигло третье сентября. Но это совсем не грустно, ведь оно принесет нам много юмора и отличных мероприятий, которые поднимут настроение всем — от любителей шансона до электроники, от комиксов до серьезной литературы, от фестивалей до концертов.
Что сделать утром
Утро самого музыкального дня в году начнем, конечно, с музыки. Не «Третье сентября», но тоже заслуживает внимания — популярная молодежная группа «Деревянные киты» выпустила клип на трек «Поле чудес» со своего предстоящего альбома, релиз которого запланирован на осень. В нем ребята обыграли древние мифы и сказания — получилось эмоционально.
А если захочется чего-то повеселее, то можно оценить новую крутую коллаборацию — 2 сентября группа Little Big представила новую совместную работу с американским певцом Оливером Три и Томми Кэшем «Turn it up».
Что сделать днем
Поднять вам настроение поможет новый комикс, который выходит 3 сентября. Естественно, он про Михаила Шуфутинского. Работа студии Wizart Comics расскажет о безумных приключениях певца, который загадывает желание, чтобы песни «Третье сентября» никогда не было и тем самым меняет всю свою жизнь и целый мир.
В конце сентября в издательстве Baltrus впервые на русском языке выйдет книга «Письма ниоткуда» одного из лидеров «нового американского кино», основоположника жанра кинодневника, основателя киноархива «Антология» в Нью-Йорке, поэта и режиссера Йонаса Мекаса. Сегодня на книгу стартовал предзаказ!
Что сделать вечером
3 сентября на стриминговом сервисе Disney+ выходит концертный фильм, приуроченный к выходу второго альбома американской певицы Билли Айлиш. В фильме можно будет послушать популярные и новые песни певицы, посмотреть мульт о ней и узнать часть ее биографии.
Бонус оффлайн: пятый международный фестиваль «Толстой» пройдет в Ясной поляне с 3 по 5 сентября. Театральные коллективы из 10 регионов представят спектакли по произведениям Льва Толстого.
План на выходные мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в