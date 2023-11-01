«Зенит» не позволил «Крыльям» хлопнуть дверью в Кубке России

Питерцы минимально обыграли самарцев, «Балтика» громит «Ахмат»

01 ноября 2023 в 13:57 Размер текста - 17 +

«Зенит» занял первое место в группе C Кубка России Фото: Анна Мейер/ФК «Зенит»/ТАСС В Кубке России команды из группы С пути РПЛ распределили между собой места в квартете. Если первое «Зенита» не должно удивлять, то следующая за ним «Балтика» ярко завершила выступление в группе, разгромив своих прямых конкурентов за вторую строчку «Ахмат». Подробнее в материале URA.RU. «Зенит» 1:0 «Крылья Советов» Для «Крыльев» это уже вторая игра в Санкт-Петербурге за последние две недели. Тогда этот выезд закончился поражением со счетом 3:1. Самарцы вообще проводят не самый лучший месяц, так как за октябрь была всего одна победа над московским «Спартаком» (4:0). После этого проиграли «Ахмату» в кубке, поражение от «Пари НН», уже названное от «Зенита», и ничья в последнем туре с «Оренбургом». Команда с берегов Волги до сих пор идет на третьем месте в Премьер-лиге, однако еще до матча на «Газпром Арене» лишилась всех шансов на продолжение борьбы в Кубке России. У самарцев было желание на прощание громко хлопнуть дверью. На первых секундах игры после длинной передачи нападающий «Крыльев» Владислав Шитов выбегал на ворота Михаила Кержакова, однако голкипер вовремя вышел из ворот и пресек опасность. «Зенит» ответил ударом Александра Ерохина после подачи с углового, но на пути мяча оказался его партнер по команде Андрей Мостовой, который находился в офсайде. Иван Сергеев (по центру) прорвал оборону самарцев и забил единственный мяч в игре Фото: В. Евдокимов/ФК «Зенит»/ТАСС С начала второго тайма «Крылья» снова поддавили «Зенит» и смогли создать хороший момент. За пару секунд самарцы нанесли три удара из штрафной, два из которых пришлись в питерских защитников, а с третьим справился Кержаков. «Зенит» проснулся ближе к середине тайма и даже забил гол усилиями бывшего игрока «Крыльев» Ивана Сергеева, появившийся на поле после перерыва. Арбитры не стали засчитывать взятие ворот, так как секундами ранее полузащитник «Зенита» Александр Коваленко сыграл рукой. Но в самом конце игры Сергеев все же продавил оборону соперника и отправил мяч в правый нижний угол. Минимальная победа «Зенита», которая позволила ему занять первое место в группе C, а Сергееву стать первым в списке бомбардиров турнира. «Балтика» 4:1 «Ахмат» Соседи по турнирной таблице в чемпионате разыгрывали между собой попадание в Путь РПЛ Кубка России. Перед стартовым свистком положение у «Балтики» было лучше. Им достаточно было не проиграть. Гол Антона Швеца на 34-й минуте усложнил задачу калининградцам. Подача Даниэля Жуниора была настолько шикарной, что Швецу даже не пришлось прыгать, чтобы выиграть верх во вратарской зоне. Но еще до свистка на перерыв «Балтика» нашла в себе силы сравнять счет ударом чилийца Анхело Энрикеса с передачи Тамерлана Мусаева. Коллектив Сергея Игнашевича остался в пути РПЛ Кубка России Фото: Олег Бухарев/ТАСС После перерыва «Балтика» стала чаще подходить к воротам «Ахмата». Мусаев начал решать эпизоды своими силами. Третий гол в матче он забил с угла штрафной, отправив мяч в дальний верхний угол. Спустя полчаса оборона грозненцев снова провалилась после длинной передачи Кирилла Малярова. Мусаев не стал сближаться и нанес потрясающий удар из-за пределов штрафной. Гиорги Шелия только проводил мяч взглядом над собой. Парад красивых голов в матче закончил босниец Гедеон Гузина, копировав первый гол Мусаева. Крупная победа 4:1 подарила коллективу Сергея Игнашевича второе место в группе и выход в Путь РПЛ. «Ахмат» еще остается в розыгрыше Кубка, но теперь не имеет права на ошибку, так как попал в Путь регионов. Последние матчи группового этапа пути РПЛ Кубка России Главный матч предстоящих игровых дней Кубка России: «Спартак» — «Краснодар» Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС 1 и 2 ноября команды Российской премьер-лиги разыграют между собой оставшиеся путевки в плей-офф Кубка страны. В первый игровой день между собой встретятся «Сочи» — «Факел», где воронежцам хватит ничьи, чтобы продолжить выступление. «Локомотив» — с потерявшим шансы на выход из группы «Рубином», а «Спартак» сыграет с лидером РПЛ «Краснодаром», но москвичи застолбили за собой лидерство в квартете D. На следующий день «ЦСКА» будет нужна только победа над «Оренбургом», чтобы обезопасить себя от Пути регионов. «Ростов» примет «Урал» и поспорят между собой за право играть в Пути РПЛ. «Динамо» сразится с немотивированным «Пари НН». Команды, занявшие первые два места в группе по итогам группового раунда, выходят в четвертьфинал Пути РПЛ. Коллективы, занявшие третье место в квартете, выходят в четвертьфинал Пути регионов. Последние места выбывают из розыгрыша. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кубке России команды из группы С пути РПЛ распределили между собой места в квартете. Если первое «Зенита» не должно удивлять, то следующая за ним «Балтика» ярко завершила выступление в группе, разгромив своих прямых конкурентов за вторую строчку «Ахмат». Подробнее в материале URA.RU. Для «Крыльев» это уже вторая игра в Санкт-Петербурге за последние две недели. Тогда этот выезд закончился поражением со счетом 3:1. Самарцы вообще проводят не самый лучший месяц, так как за октябрь была всего одна победа над московским «Спартаком» (4:0). После этого проиграли «Ахмату» в кубке, поражение от «Пари НН», уже названное от «Зенита», и ничья в последнем туре с «Оренбургом». Команда с берегов Волги до сих пор идет на третьем месте в Премьер-лиге, однако еще до матча на «Газпром Арене» лишилась всех шансов на продолжение борьбы в Кубке России. У самарцев было желание на прощание громко хлопнуть дверью. На первых секундах игры после длинной передачи нападающий «Крыльев» Владислав Шитов выбегал на ворота Михаила Кержакова, однако голкипер вовремя вышел из ворот и пресек опасность. «Зенит» ответил ударом Александра Ерохина после подачи с углового, но на пути мяча оказался его партнер по команде Андрей Мостовой, который находился в офсайде. С начала второго тайма «Крылья» снова поддавили «Зенит» и смогли создать хороший момент. За пару секунд самарцы нанесли три удара из штрафной, два из которых пришлись в питерских защитников, а с третьим справился Кержаков. «Зенит» проснулся ближе к середине тайма и даже забил гол усилиями бывшего игрока «Крыльев» Ивана Сергеева, появившийся на поле после перерыва. Арбитры не стали засчитывать взятие ворот, так как секундами ранее полузащитник «Зенита» Александр Коваленко сыграл рукой. Но в самом конце игры Сергеев все же продавил оборону соперника и отправил мяч в правый нижний угол. Минимальная победа «Зенита», которая позволила ему занять первое место в группе C, а Сергееву стать первым в списке бомбардиров турнира. Соседи по турнирной таблице в чемпионате разыгрывали между собой попадание в Путь РПЛ Кубка России. Перед стартовым свистком положение у «Балтики» было лучше. Им достаточно было не проиграть. Гол Антона Швеца на 34-й минуте усложнил задачу калининградцам. Подача Даниэля Жуниора была настолько шикарной, что Швецу даже не пришлось прыгать, чтобы выиграть верх во вратарской зоне. Но еще до свистка на перерыв «Балтика» нашла в себе силы сравнять счет ударом чилийца Анхело Энрикеса с передачи Тамерлана Мусаева. После перерыва «Балтика» стала чаще подходить к воротам «Ахмата». Мусаев начал решать эпизоды своими силами. Третий гол в матче он забил с угла штрафной, отправив мяч в дальний верхний угол. Спустя полчаса оборона грозненцев снова провалилась после длинной передачи Кирилла Малярова. Мусаев не стал сближаться и нанес потрясающий удар из-за пределов штрафной. Гиорги Шелия только проводил мяч взглядом над собой. Парад красивых голов в матче закончил босниец Гедеон Гузина, копировав первый гол Мусаева. Крупная победа 4:1 подарила коллективу Сергея Игнашевича второе место в группе и выход в Путь РПЛ. «Ахмат» еще остается в розыгрыше Кубка, но теперь не имеет права на ошибку, так как попал в Путь регионов. 1 и 2 ноября команды Российской премьер-лиги разыграют между собой оставшиеся путевки в плей-офф Кубка страны. В первый игровой день между собой встретятся «Сочи» — «Факел», где воронежцам хватит ничьи, чтобы продолжить выступление. «Локомотив» — с потерявшим шансы на выход из группы «Рубином», а «Спартак» сыграет с лидером РПЛ «Краснодаром», но москвичи застолбили за собой лидерство в квартете D. На следующий день «ЦСКА» будет нужна только победа над «Оренбургом», чтобы обезопасить себя от Пути регионов. «Ростов» примет «Урал» и поспорят между собой за право играть в Пути РПЛ. «Динамо» сразится с немотивированным «Пари НН». Команды, занявшие первые два места в группе по итогам группового раунда, выходят в четвертьфинал Пути РПЛ. Коллективы, занявшие третье место в квартете, выходят в четвертьфинал Пути регионов. Последние места выбывают из розыгрыша.