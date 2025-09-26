Россиян предупредили о повышении утильсбора с 1 ноября 2025 года: что будет с авторынком

В беседе с «Автостатом» представители дилерского сообщества рассказали, как изменение механизма начисления утильсбора может повлиять на авторынок. Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский отмечает, что в начале периода, когда будут реализованы остатки автомобилей, ввезенных на прежних условиях, сокращение импорта новых машин может достигать 50%. В дальнейшем, по его словам, продажи постепенно стабилизируются, однако объемы импорта останутся снижены примерно на 30%.
Сооснователь компании LikeAvto Никита Шелехов полагает, что введение новых пошлин не окажет длительного сдерживающего эффекта на интерес покупателей к автомобилям санкционных марок. Он прогнозирует, что после стабилизации цен и перераспределения текущих складских запасов спрос на такие автомобили восстановится, поскольку на рынке практически отсутствуют полноценные альтернативы востребованным брендам, в частности BMW.
Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев прогнозирует, что импорт транспортных средств с мощностью двигателя свыше 160 л.с. сократится минимум на 15%, а снижение объемов продаж в среднесрочной перспективе может составить от 15 до 20%. Как новый утильсбор скажется на ценах на автомобили и что известно о планах китайских автопроизводителей — в материале URA.RU.
Масштабный уход китайского автопрома и элитных машин из России
Китайские автомобильные компании Zeekr и LiXiang могут временно прекратить продажи и сократить объем своей деятельности на территории России. Решение о возможном уходе связывают с ожидаемым ростом расходов на ввоз автомобилей из-за повышения тарифов.
Под угрозой оказались также поставки популярных моделей, таких как Toyota Camry, Land Cruiser, а также автомобилей Mercedes, BMW и Audi, которые импортируются в Россию по схеме параллельного импорта. Новые ставки утилизационного сбора приведут к удорожанию транспортных средств и снижению спроса среди покупателей.
В настоящее время представители китайских компаний проводят анализ экономической эффективности дальнейшего присутствия на российском рынке. Поставляемые автомобили производятся на заводах в Китае и поступают в Россию посредством параллельного импорта. Если новые тарифы приведут к убыточности бизнеса, производители могут полностью прекратить поставки своих моделей.
В то же время китайские автомобильные бренды, имеющие локализованное производство на территории России и высокий уровень соответствия требованиям локализации, не подпадут под действие новых ставок. Среди таких компаний — Haval и Chery.
Как будет рассчитываться утильсбор с 1 ноября
С 1 ноября 2025 года в Российской Федерации вступают в силу новые правила расчета утилизационного сбора. Согласно обновленной методике, при определении суммы платежа будет учитываться не только объем двигателя транспортного средства, но и его мощность. Изменения распространяются как на юридических лиц, так и на граждан, импортирующих автомобили для личного пользования.
Утилизационный сбор представляет собой обязательный платеж, взимаемый с производителей и импортеров транспортных средств с целью последующей утилизации автомобилей по завершении их эксплуатационного срока. Основные положения новой методики расчета сбора:
- Базовая ставка определяется исходя из типа и объема двигателя;
- Размер коэффициента будет зависеть от мощности двигателя и рассчитываться по прогрессивной шкале;
- Новые правила начнут действовать с 1 ноября 2025 года.
Как утильсбор влияет на стоимость авто
В отношении транспортных средств с высокой мощностью утилизационный сбор приводит к существенному увеличению стоимости, что напрямую отражается на росте конечной цены для покупателей. Это обстоятельство негативно сказывается на конкурентоспособности мощных зарубежных моделей на российском рынке.
В то же время автомобили с меньшей мощностью сохраняют прежний уровень цен, что способствует поддержанию спроса на доступные по стоимости модели. В результате подобные меры дают определенные преимущества отечественным автопроизводителям, укрепляя их позиции среди бюджетных сегментов.
Базовая ставка утильсбора — это фиксированная сумма, установленная государством. Ее размер варьируется в зависимости от категории транспортного средства:
- легковые автомобили (категория M1) — 20 000 рублей;
- грузовые автомобили (категория N), автобусы (категории M2 и M3), прицепы и полуприцепы (категории O1, O2, O3, O4) — 150 000 рублей;
- специальная техника, самоходные машины и прицепы к ним (категория T) — 172 500 рублей.
Так, с 1 ноября 2025 года стоимость последовательного гибрида LiXiang Li L7 с мощностью двигателя 197 лошадиных сил составит 1,83 миллиона рублей. В то же время за электромобиль Zeekr 001, обладающий паспортной мощностью 225 лошадиных сил, потребуется уплатить 2,16 миллиона рублей.
Льготные условия для автомобилей с малой мощностью
Для некоторых автовладельцев сохраняется действие льготных коэффициентов. Под это подходят физические лица, которые ввозят автомобили для личного пользования:
- Для транспортных средств мощностью до 160 лошадиных сил применяется льготный коэффициент;
- Для новых автомобилей сумма сбора составит 3,4 тысячи рублей;
- Для автомобилей старше трех лет — 5,2 тысячи рублей.
По информации министерства промышленности и торговли, на такие автомобили приходится 88% от общего числа зарегистрированных за последние пять лет легковых машин в России, а также 95% от общего объема импорта на Дальнем Востоке по итогам 2024 года.
Как рассчитать утильсбор
Размер утилизационного сбора определяется по формуле: утилизационный сбор равен произведению базовой ставки на соответствующий коэффициент. Дополнительно при расчете могут учитываться такие платежи, как таможенная пошлина, налог на добавленную стоимость (НДС) и акциз, если при ввозе транспортного средства эти суммы были уплачены не в полном объеме. В этом случае доплаты рассчитываются как разница между фактически внесенной суммой и установленной стоимостью согласно перечню Минпромторга РФ. Если ранее все платежи были внесены корректно, данные значения будут равны нулю и не окажут влияния на итоговый расчет.
Наиболее удобным способом вычисления размера утилизационного сбора является использование онлайн-калькуляторов. Для получения результата потребуется ввести такие параметры транспортного средства, как стоимость, объем двигателя, год выпуска и другие характеристики.
Как утильсбор может повлиять на российский авторынок
Согласно информации «Автостата», в августе 2025 года объем продаж автомобилей сократился на 17,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. За период с января по август текущего года снижение реализации автомобилей составило 23% относительно первых восьми месяцев 2024 года.
Как отмечают эксперты, каждый раз, когда вводятся новые или увеличиваются действующие налоги и сборы на автомобили, рынок демонстрирует схожую динамику: перед вступлением изменений в силу дилеры и частные покупатели активизируют приобретение транспортных средств, после чего наблюдается резкое падение продаж. При этом стоимость автомобилей, за которые утильсбор был уплачен по прежним, более низким ставкам, возрастает.
Почему повысят утильсбор
В Министерстве промышленности и торговли РФ отмечают, что на автомобильном рынке действует значительное число недобросовестных участников, которые стараются обойти повышенные ставки так называемого «коммерческого утилизационного сбора». Такая схема применяется при приобретении автомобилей с целью последующей перепродажи. В частности, транспортное средство может быть ввезено по индивидуальному заказу, а регистрация проводится не на юридическое лицо, а на частное — непосредственно на покупателя. В результате утилизационный сбор ограничивается суммой в 5200 рублей.
Кроме того, в Россию часто импортируют автомобили с небольшим объемом двигателя, но высокой мощностью — к примеру, бензиновые двигатели объемом два литра способны развивать мощность 250 и более лошадиных сил. Однако в настоящее время такие автомобили также облагаются утилизационным сбором по льготной ставке.
По оценкам экспертов министерства, повышение ставок утилизационного сбора позволит дополнительно пополнить федеральный бюджет на сумму от 40 до 60 миллиардов рублей ежегодно. Увеличение налоговой нагрузки и сборов на импортируемые транспортные средства рассматривается как один из инструментов стимулирования спроса на продукцию отечественного автопрома.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.