Россия готовит ответ космической монополии Илона Маска

Россия составит конкуренцию Илону Маску на рынке вывода на орбиту спутников, где американский бизнесмен фактически стал монополистом. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным 9 июля рассказал о работе госкорпорации над технологией возвращаемой первой ступени. Именно она вывела компанию Маска на новый уровень, позволив кратно снизить стоимость услуги, объяснили URA.RU эксперты.
В начале встречи Мишустин подчеркнул, что космические исследования оказывают большое влияние на смежные отрасли. Премьер акцентировал внимание на том, что активная работа в течение последних нескольких месяцев дала возможность завершить проработку национального проекта по космической деятельности.
«На его финансирование предусмотрено около 4 трлн рублей до 2036 года. В первую очередь мы направим эти средства на поддержание конкурентоспособности российской космической отрасли», — подчеркнул глава правительства.
Баканов назвал главный вызов для российской космической отрасли — рост конкуренции. Он отметил, что еще недавно космическими технологиями обладали две-три страны в мире, а сейчас их уже 10-12, и они соперничают, в том числе по ценообразованию.
Глава «Роскосмоса» назвал два направления, которые госкорпорация реализует, чтобы отечественная космическая отрасль была в лидерах. Первое — это конкуренция в ракетах-носителях.
«Сейчас уже несколько стран обладают технологией возвращаемой первой ступени. И мы также в эту сторону пошли. И, как вы знаете, ракета-носитель “Амур”, которая будет на метане, на сжиженном природном газе, будет иметь именно возвращаемую первую ступень», — сказал Баканов.
Второе направление — конвейерная сборка спутников, добавил глава «Роскосмоса». Он отметил, что сейчас орбитальные группировки массово растут, и у России также есть соответствующие технологии. Один из операторов разворачивает группировку более чем в 300 аппаратов и планирует первый серийный запуск в конце этого года.
Мишустин попросил Баканова повысить экономическую эффективность и финансовую устойчивость предприятий отрасли. В частности, предусмотреть возможность задействовать в производственных цепочках частный бизнес и проработать с Минфином вопрос привлечения внебюджетных денег. «Интерес к космическим технологиям у частного бизнеса огромный. И капитализация этого интереса тоже должна быть целевой задачей „Роскосмоса“», — сказал премьер.
Те решения, которые Россия сегодня принимает, чтобы стать более конкурентоспособной в космической отрасли, определят ее позиции в дальнейшем, говорит доцент базовой кафедры физики космоса Института космических исследований РАН НИУ ВШЭ Натан Эйсмонт. И возвращаемые ступени, о которых говорилось на встрече, — следующий шаг в космическом прогрессе.
«Попытки реализовать эту технологию были и раньше у разных стран — это пытались сделать и Россия, и США, но ничего не получалось, потому что не был еще достигнут тот уровень, который позволял бы это сделать. Первым, кто это смог, стал Илон Маск, который после череды неудач с большим трудом преодолел американские бюрократические барьеры и вышел на тот уровень, которого теперь хотят достичь и другие, в том числе Россия.
Стоимость запуска на орбиту у Маска в три раза меньше, чем у его конкурентов. Могут ли это сделать у нас? Могут, но нужны вложения и компетенции. Кстати, многое из того, что реализовал Маск, он заимствовал из российских технологий, просто довел до ума», — сказал Эйсмонт.
Решение вопроса конкурентоспособности космической отрасли обеспечат квалифицированные кадры, объясняет собеседник URA.RU. В СССР, а потом и в России была мощная научная и образовательная база, однако в период сложной экономической ситуации в стране многие специалисты либо ушли из сферы, либо покинули страну.
«Этих специалистов с радостью приняли в других странах, например, в США. Если зайти в одну из ведущих американских космических организаций, там можно услышать русскую речь. Кто-то ушел в банки и другие сферы, где больше платят. Это стало кадровым ударом по отрасли, и сейчас все нужно восстанавливать — тогда мы будем в состоянии конкурировать с США, Западной Европой и набирающим обороты Китаем. Государство должно обращать на это внимание и оказывать финансовую поддержку», — сказал ученый.
В общей сложности на космическом рынке представлено уже более 100 стран, правда, многие из них — очень ограниченно. Например, они заказывают вывод спутников в небольшом количестве, комментирует научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев. SpaceX Илона Маска именно благодаря возвращаемым ступеням стала лидером в сегменте вывода на орбиту. Но России, чтобы включиться в эту гонку, мало создать технологию, нужно еще иметь достаточное количество выводимых спутников, подчеркнул эксперт.
«Само создание такой системы стоит больших денег. И целесообразно это будет только при определенных объемах вывода спутников. У нас число запусков пока небольшое — в прошлом году их было всего 17. У Маска более 100 запусков в год. Если анонсируемая программа по наращиванию орбитальной группировки будет реализована, создание возвращаемых ступеней станет более оправданным», — сказал эксперт.
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