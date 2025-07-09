Россия готовит ответ космической монополии Илона Маска

Глава «Роскосмоса» поделился амбициозными планами

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Чтобы технология возвращаемой ступени себя оправдывала, России нужно выводить на орбиту больше спутников, отмечают эксперты
Чтобы технология возвращаемой ступени себя оправдывала, России нужно выводить на орбиту больше спутников, отмечают эксперты Фото:

Россия составит конкуренцию Илону Маску на рынке вывода на орбиту спутников, где американский бизнесмен фактически стал монополистом. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным 9 июля рассказал о работе госкорпорации над технологией возвращаемой первой ступени. Именно она вывела компанию Маска на новый уровень, позволив кратно снизить стоимость услуги, объяснили URA.RU эксперты.

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал приоритетной задачей поддержание конкурентоспособности российской космической отрасли
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал приоритетной задачей поддержание конкурентоспособности российской космической отрасли
Фото:

В начале встречи Мишустин подчеркнул, что космические исследования оказывают большое влияние на смежные отрасли. Премьер акцентировал внимание на том, что активная работа в течение последних нескольких месяцев дала возможность завершить проработку национального проекта по космической деятельности.

«На его финансирование предусмотрено около 4 трлн рублей до 2036 года. В первую очередь мы направим эти средства на поддержание конкурентоспособности российской космической отрасли», — подчеркнул глава правительства.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов считает рост конкуренции главным вызовом для отрасли
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов считает рост конкуренции главным вызовом для отрасли
Фото:

Баканов назвал главный вызов для российской космической отрасли — рост конкуренции. Он отметил, что еще недавно космическими технологиями обладали две-три страны в мире, а сейчас их уже 10-12, и они соперничают, в том числе по ценообразованию.

Глава «Роскосмоса» назвал два направления, которые госкорпорация реализует, чтобы отечественная космическая отрасль была в лидерах. Первое — это конкуренция в ракетах-носителях.

«Сейчас уже несколько стран обладают технологией возвращаемой первой ступени. И мы также в эту сторону пошли. И, как вы знаете, ракета-носитель “Амур”, которая будет на метане, на сжиженном природном газе, будет иметь именно возвращаемую первую ступень», — сказал Баканов.

Второе направление — конвейерная сборка спутников, добавил глава «Роскосмоса». Он отметил, что сейчас орбитальные группировки массово растут, и у России также есть соответствующие технологии. Один из операторов разворачивает группировку более чем в 300 аппаратов и планирует первый серийный запуск в конце этого года.

Премьер призвал активнее вовлекать частный бизнес в работу над космическими проектами
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мишустин попросил Баканова повысить экономическую эффективность и финансовую устойчивость предприятий отрасли. В частности, предусмотреть возможность задействовать в производственных цепочках частный бизнес и проработать с Минфином вопрос привлечения внебюджетных денег. «Интерес к космическим технологиям у частного бизнеса огромный. И капитализация этого интереса тоже должна быть целевой задачей „Роскосмоса“», — сказал премьер.

Те решения, которые Россия сегодня принимает, чтобы стать более конкурентоспособной в космической отрасли, определят ее позиции в дальнейшем, говорит доцент базовой кафедры физики космоса Института космических исследований РАН НИУ ВШЭ Натан Эйсмонт. И возвращаемые ступени, о которых говорилось на встрече, — следующий шаг в космическом прогрессе.

Технология возвращаемой первой ступени позволила Илону Маску снизить стоимость вывода спутников на орбиту втрое
Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley

«Попытки реализовать эту технологию были и раньше у разных стран — это пытались сделать и Россия, и США, но ничего не получалось, потому что не был еще достигнут тот уровень, который позволял бы это сделать. Первым, кто это смог, стал Илон Маск, который после череды неудач с большим трудом преодолел американские бюрократические барьеры и вышел на тот уровень, которого теперь хотят достичь и другие, в том числе Россия.

Стоимость запуска на орбиту у Маска в три раза меньше, чем у его конкурентов. Могут ли это сделать у нас? Могут, но нужны вложения и компетенции. Кстати, многое из того, что реализовал Маск, он заимствовал из российских технологий, просто довел до ума», — сказал Эйсмонт.
Чтобы конкурировать в космосе, России нужно больше специалистов, отмечает эксперт Натан Эйсмонт
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Решение вопроса конкурентоспособности космической отрасли обеспечат квалифицированные кадры, объясняет собеседник URA.RU. В СССР, а потом и в России была мощная научная и образовательная база, однако в период сложной экономической ситуации в стране многие специалисты либо ушли из сферы, либо покинули страну.

«Этих специалистов с радостью приняли в других странах, например, в США. Если зайти в одну из ведущих американских космических организаций, там можно услышать русскую речь. Кто-то ушел в банки и другие сферы, где больше платят. Это стало кадровым ударом по отрасли, и сейчас все нужно восстанавливать — тогда мы будем в состоянии конкурировать с США, Западной Европой и набирающим обороты Китаем. Государство должно обращать на это внимание и оказывать финансовую поддержку», — сказал ученый.

В общей сложности на космическом рынке представлено уже более 100 стран, правда, многие из них — очень ограниченно. Например, они заказывают вывод спутников в небольшом количестве, комментирует научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев. SpaceX Илона Маска именно благодаря возвращаемым ступеням стала лидером в сегменте вывода на орбиту. Но России, чтобы включиться в эту гонку, мало создать технологию, нужно еще иметь достаточное количество выводимых спутников, подчеркнул эксперт.

«Само создание такой системы стоит больших денег. И целесообразно это будет только при определенных объемах вывода спутников. У нас число запусков пока небольшое — в прошлом году их было всего 17. У Маска более 100 запусков в год. Если анонсируемая программа по наращиванию орбитальной группировки будет реализована, создание возвращаемых ступеней станет более оправданным», — сказал эксперт.

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Россия составит конкуренцию Илону Маску на рынке вывода на орбиту спутников, где американский бизнесмен фактически стал монополистом. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным 9 июля рассказал о работе госкорпорации над технологией возвращаемой первой ступени. Именно она вывела компанию Маска на новый уровень, позволив кратно снизить стоимость услуги, объяснили URA.RU эксперты. В начале встречи Мишустин подчеркнул, что космические исследования оказывают большое влияние на смежные отрасли. Премьер акцентировал внимание на том, что активная работа в течение последних нескольких месяцев дала возможность завершить проработку национального проекта по космической деятельности. «На его финансирование предусмотрено около 4 трлн рублей до 2036 года. В первую очередь мы направим эти средства на поддержание конкурентоспособности российской космической отрасли», — подчеркнул глава правительства. Баканов назвал главный вызов для российской космической отрасли — рост конкуренции. Он отметил, что еще недавно космическими технологиями обладали две-три страны в мире, а сейчас их уже 10-12, и они соперничают, в том числе по ценообразованию. Глава «Роскосмоса» назвал два направления, которые госкорпорация реализует, чтобы отечественная космическая отрасль была в лидерах. Первое — это конкуренция в ракетах-носителях. Второе направление — конвейерная сборка спутников, добавил глава «Роскосмоса». Он отметил, что сейчас орбитальные группировки массово растут, и у России также есть соответствующие технологии. Один из операторов разворачивает группировку более чем в 300 аппаратов и планирует первый серийный запуск в конце этого года. Мишустин попросил Баканова повысить экономическую эффективность и финансовую устойчивость предприятий отрасли. В частности, предусмотреть возможность задействовать в производственных цепочках частный бизнес и проработать с Минфином вопрос привлечения внебюджетных денег. «Интерес к космическим технологиям у частного бизнеса огромный. И капитализация этого интереса тоже должна быть целевой задачей „Роскосмоса“», — сказал премьер. Те решения, которые Россия сегодня принимает, чтобы стать более конкурентоспособной в космической отрасли, определят ее позиции в дальнейшем, говорит доцент базовой кафедры физики космоса Института космических исследований РАН НИУ ВШЭ Натан Эйсмонт. И возвращаемые ступени, о которых говорилось на встрече, — следующий шаг в космическом прогрессе. «Попытки реализовать эту технологию были и раньше у разных стран — это пытались сделать и Россия, и США, но ничего не получалось, потому что не был еще достигнут тот уровень, который позволял бы это сделать. Первым, кто это смог, стал Илон Маск, который после череды неудач с большим трудом преодолел американские бюрократические барьеры и вышел на тот уровень, которого теперь хотят достичь и другие, в том числе Россия. Решение вопроса конкурентоспособности космической отрасли обеспечат квалифицированные кадры, объясняет собеседник URA.RU. В СССР, а потом и в России была мощная научная и образовательная база, однако в период сложной экономической ситуации в стране многие специалисты либо ушли из сферы, либо покинули страну. «Этих специалистов с радостью приняли в других странах, например, в США. Если зайти в одну из ведущих американских космических организаций, там можно услышать русскую речь. Кто-то ушел в банки и другие сферы, где больше платят. Это стало кадровым ударом по отрасли, и сейчас все нужно восстанавливать — тогда мы будем в состоянии конкурировать с США, Западной Европой и набирающим обороты Китаем. Государство должно обращать на это внимание и оказывать финансовую поддержку», — сказал ученый. В общей сложности на космическом рынке представлено уже более 100 стран, правда, многие из них — очень ограниченно. Например, они заказывают вывод спутников в небольшом количестве, комментирует научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев. SpaceX Илона Маска именно благодаря возвращаемым ступеням стала лидером в сегменте вывода на орбиту. Но России, чтобы включиться в эту гонку, мало создать технологию, нужно еще иметь достаточное количество выводимых спутников, подчеркнул эксперт. «Само создание такой системы стоит больших денег. И целесообразно это будет только при определенных объемах вывода спутников. У нас число запусков пока небольшое — в прошлом году их было всего 17. У Маска более 100 запусков в год. Если анонсируемая программа по наращиванию орбитальной группировки будет реализована, создание возвращаемых ступеней станет более оправданным», — сказал эксперт.
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