Путин нашел тех, кто готов бросить вызов Маску и полететь на Марс

Президент Владимир Путин познакомился с молодыми ребятами, которые горят желанием начать освоение Марса. Вызов миллиардеру Илону Маску готовы бросить студенты МГТУ им. Баумана. Стремления студентов Путин поддержал, но тему решил обсудить вместе с опытными специалистами. Эксперты объяснили URA.RU, что главное сейчас — это то, что увлеченные космосом молодые инженеры и конструкторы в России есть. Это дает надежду на успешную конкуренцию отечественных космических технологий с технологиями США и Китая.
МГТУ им. Баумана (в народе просто Бауманка) в этом году отметит 95-летие. К 2030 году планируется трансформировать его в университет полного инновационного цикла. В университете, помимо учебных центров, есть даже Студенческое конструкторское бюро (СКБ), в котором заняты около 200 человек. Одно из направлений работы — космос. В Молодежном космическом центре будущие инженеры занимаются проектированием и созданием космических аппаратов, двигателей и систем управления. Разрабатывают даже прототип сверхмалой ракеты-носителя с жидкостным двигателем.
Но в первую очередь Путина познакомили сегодня со студенческим кампусом. Он, кстати, сильно выделяется в Бауманском районе — это комплекс современных зданий со стеклянными фасадами, где ребята живут (в общежитии комфортные двух-, трех- и четырехместные номера), обедают (по словам ректора Михаила Гордина, еда вкусная, цены — доступные), готовятся к занятиям и отдыхают. Путин с интересом осмотрел помещения кампуса. В какой-то момент в разговор вмешался мэр Москвы Сергей Собянин. Он пообещал, что поможет восстановить пришедший в упадок студенческий стадион «Металлург», который бизнес уже присмотрел под жилую застройку. «Я сказал, что не дам. Как студенты без стадиона?!» — заявил градоначальник.
Осмотрев кампус, Путин воспользовался случаем, чтобы пообщаться и с самими будущими инженерами. Президент пообещал ребятам, что международные проекты в космической сфере не будут свернуты. Сотрудничать с Россией в этой сфере отказались только европейские страны. Но кооперация по-прежнему продолжается с США, кроме того, тема космоса интересна и многим другим странам, в том числе Китаю. «Это сотрудничество невозможно остановить», — заверил студентов Путин.
Студент второго курса Артем Айхлер признался, что мечтает после окончания Бауманки работать над проектом пилотируемого полета на Марс. «Будет ли у меня такая возможность?» — поинтересовался он у президента.
«В Америке живет человек – Маск. Он тоже бредит Марсом, — с улыбкой ответил на этот вопрос Путин. – Такие люди, какой-то идеей, нечасто появляются в человеческой популяции, заряженные на определенную идею.
Но сегодня идея с Марсом кажется сложной к реализации — важно решить ряд проблем. В целом, грандиозная задача, интересная. Все больше сторонников собирает. Мне кажется, что и этот проект реализуется в конце концов. Думайте об этом и планируйте свое участие».
Сегодняшним студентам и аспирантам (на память о встрече Путин оставил им автограф на рабочей каске) еще предстоит заявить о себе в деле развития космоса. А вот с теми, кто уже занимается этими вопросами, Путин общался в закрытом режиме. Впрочем, основные задачи он все-таки озвучил публично.
Первая — правительству и Роскосмосу. Путин поручил им отработать все предложения и идеи, которые озвучили студенты Бауманки.
«Вклад молодежи в космическую программу должен возрасти», — заявил президент и напомнил, что сам Сергей Королев тоже был студентом Бауманки, так что «традиции здесь фундаментальные», и их нужно поддерживать.
По словам Путина, нужно «наращивать потенциал отечественной космонавтики». Этому должен способствовать новый нацпроект, который разрабатывается и должен быть принят уже в ближайшие месяцы.
Одним из его главных направлений станут фундаментальные исследования дальнего космоса. «У России здесь есть серьезные заделы, развернуты значимые программы. Россия обладает уникальными научными школами в области изучения Луны, Марса и других планет», — подчеркнул президент и потребовал «ставить предметные задачи перед наукой, системой образования и подготовки кадров — это ключевые составляющие реализации всех проектов технологического лидерства».
Не менее важны инвестиции в отрасль. Они должны быть «понятны для технологических компаний».
«Вместе с бизнесом уже на горизонте 2030 года предстоит сформировать целую индустрию космических сервисов связи, навигации, получения и анализа спутниковых данных. Чтобы гарантировать качество, доступность таких продуктов и услуг, у нас должны быть собственные передовые конкурентоспособные решения», — подчеркнул Путин.
Он также предложил рассмотреть создание «космической системы со специальной электростанцией и космического буксира транспортно-энергетического модуля на базе ядерной энергодвигательной установки». «Мы понимаем, что любые космические проекты всегда сложные, требующие значительных финансовых вложений.
Но они жизненно необходимы России как большой и суверенной стране. Если мы такой хотим оставаться и в таком качестве развиваться дальше, важно определить понятные, стабильные источники финансирования отечественной космической программы, потому что от того, что мы в ближайшие годы сделаем в сфере космоса, зависит наше развитие на десятилетия вперед», — заявил президент.
Вполне возможно, что среди ребят, с которыми сегодня пообщался Путин, есть будущие Курчатовы, Королевы и даже Маски, которым и предстоит реализовывать новый национальный проект, отметил в разговоре с URA.RU политолог Дмитрий Нечаев. По словам эксперта, президент своим вниманием к амбициозной молодежи, показывает талантливым ребятам перспективы развития: это может быть наука, разработка новых технологий, бизнес с высокотехнологичных сферах. Таковой является и космос. «Как раз в этой сфере рождаются первооткрыватели, разработчики новых технологий, — отметил Нечаев. –
Кроме того, это важно в свете российско-американских отношений: после одного из раундов переговоров стало известно, что возможен крупный космический проект. Россия должна подготовиться – важно, чтобы мы с США были равноправными партнерами в этом проекте в плане исследовательского замысла, подготовки кадров, какой-то перспективной идеи, о которой мы пока ничего не знаем».
России сегодня, как минимум нужно реабилитироваться за неудачу с запуском отечественной станции «Луна» пару лет назад (буквально после этого похожий индийский аппарат благополучно прилунился), отметил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Все карты в руки президент отдает молодежи: начиная с нового главы «Роскосмоса» (Дмитрию Баканову нет и 40 лет) и заканчивая подготовкой молодых инженеров, конструкторов из Бауманки. «При наличии такого крупного специалиста, как Илон Маск, который развивает в США коммерческую космонавтику, принципиально новые военно-космические технологии, нам необходимо наращивать свои возможности.
У американцев компетенций в области спутникового мониторинга ситуации на Земле больше. Это принципиально новые направления использования космоса в военно-технических целях. И нам нужны собственные разработки, собственные технические решения», — отметил Михайлов.
По мнению политолога, Путин связывает перспективы развития космоса именно с молодыми учеными, разработчиками. «У этих ребят абсолютно новое видение технологического будущего. Они родились уже при „живом“ интернете, живут в эпоху повсеместной цифровизации. Поэтому именно у них рождаются такие идеи, которые не всегда можно услышать от академиков РАН или других матерых специалистов. Молодежь — более смелая в своих стремлениях и идеях. Поэтому президент готов их поддерживать», — резюмировал политолог.
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