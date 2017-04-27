{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,31
Динамика за 2 недели
Евро 61,51
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Москвы
16:14  26 апреля 2017 8

Стало известно, что случится, если в АЭС врежется самолет

Рефтинская ГРЭС. Пос. Рефтинский, электростанция
Эксперты считают, что современные АЭС надежно защищеныФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские атомные электростанции полностью соответствуют необходимым стандартам безопасности. По словам специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, современные АЭС способны выдержать даже прямое попадание самолета.

«Даже если в самый центр современной атомной электростанции врежется большой самолет Boeing-777, то уверяю вас, ничего не произойдет», — заявил Иванов в ходе интервью телеканалу RT.

Иванов также пояснил, что ученые, отвечающие за современные АЭС, гарантируют, что никакое возможное стихийное бедствие не может представлять угрозы для современных атомных электростанций пятого поколения.

Ранее стало известно о создании Центра по кибербезопасности атомных электростанций, который будет заниматься выявлением и предупреждением кибератак на системы управления АЭС.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров