{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,31
Динамика за 2 недели
Евро 61,51
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 апреля 2017
25 апреля 2017
Главные новости Курганской области
17:06  26 апреля 2017 4

В Кургане ждут пик паводка. Глава города просит жителей не расслабляться. ВИДЕО

Заявление главы города Кургана по паводку. Курган., руденко сергей
Сергей Руденко просит курганцев подготовиться к пику половодьяФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава Кургана Сергей Руденко просит жителей подтопляемых территорий города принять меры по обеспечению личной безопасности и сохранности своего имущества. В ближайшие 5-7 дней вода из Звериноголовского района придет в Курган, завил Руденко в среду, 26 апреля, на брифинге.

Руденко отметил, что паводковая ситуация неоднозначная. «Я бы попросил не расслабляться и пройти пик паводка, который придется на период майских праздников, без потрясений», — сказал он.

В настоящее время, по словам главы города, все службы работают в круглосуточном режиме, ситуация на контроле. Подготовлен список горожан, проживающих на подтопляемой территории, и пункт для их временного размещения. На местах (в районе аэропорта, поселков Большое Чаусово и Торфяники) проводится отсыпка.

При уровне воды в Тоболе 6,5 метров над нулем поста начнется перелив шоссе Тюнина. «В случае подтопления этой территории движение любого транспорта будет запрещено. Проезд через объездные дороги, — добавил Руденко, — Будем надеяться, что нас это не коснется».

Он также отметил, что вода в районе Зверинки поднималась до 8 метров в течение трех дней на достаточно большую высоту. «Учитывая разлив в пойменную часть, ожидаем, что половина этой воды все равно придет к нам», — отметил он.

Вместе с тем, последние три недели шел активный сброс тобольской воды с верхнего водохранилища Кургана. «Уровень запаса курганского водохранилища был ниже на 30 см, чем зимой. Этот резерв позволит нам плавно пройти паводок», — выразил надежду Руденко.

Согласно официальному прогнозу, ожидаемый уровень Тобола в Кургане составит порядка 7 метров плюс-минус 180 см.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров