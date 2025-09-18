Кто не вошел в новый состав курганской облдумы: список выбывших депутатов

В обновленную курганскую думу не прошли оппозиционеры, врачи и бизнесмены
Курганская облдума обновится на 15 человек
Выборы в курганскую облдуму в 2025 году

Обновленный восьмой созыв Курганской областной думы лишился 15 депутатов прежнего состава. Среди них — бизнесмены, врачи, партийные функционеры и представители социальной сферы. URA.RU подготовило список парламентариев седьмого созыва, которые не прошли в новый состав по итогам выборов 2025 года.

Политики и общественники

  • Наталья Воробьева — руководитель диабетического общества, депутат от КПРФ;
  • Родион Вяткин — руководитель исполкома регионального отделения «Единой России»;
  • Константин Гладковский — ветеран боевых действий, председатель «Союза десантников»;
  • Ольга Дружинина — депутат от ЛДПР, агроном, экс-кандидат в губернаторы;
  • Сергей Федотов — активист КПРФ, руководитель областной пионерской организации.

Бизнес сфера

  • Андрей Шиншин — предприниматель-строитель;
  • Юрий Ярушин — предприниматель в сфере транспорта, исполнительный директор ООО «АвтоСити+».

Аграрии и опытные депутаты

Как и прогнозировало URA.RU, в новый состав облдумы не вошли ветераны региональной политики, представлявшие аграрный сектор. Также не вошли в новый состав представители сферы медицины и промышленности.

  • Владимир Алейников — гендиректор АО «Восток» (Частоозерский район);
  • Владимир Сажин — энергетик, первый вице-спикер облдумы VII созыва;
  • Александр Брюханов — директор АО «Шадринский зооветснаб»;
  • Сергей Поваренко — ветеран железнодорожной отрасли, специалист РЖД;
  • Валерий Сусляков — исполнительный директор сельхозпредприятия «Агро-Клевер»;
  • Роин Цховребов — руководитель агрофирмы «Зауралье», депутат от «Справедливой России»;
  • Елена Воронович — главный врач Курганской областной инфекционной больницы;
  • Гиви Сепиашвили — врач-онколог, заслуженный врач РФ, экс-главврач онкодиспансера.

Ранее в Кургане озвучили имена депутатов, которые прошли по спискам в областной парламент восьмого созыва. Также URA.RU публиковало список победителей по одномандатным округам. Двухдневная кампания за 34 мандата завершилась убедительной победой «Единой России». Партия власти получит 85% мест в новом составе облдумы.

