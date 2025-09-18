Кто не вошел в новый состав курганской облдумы: список выбывших депутатов

Обновленный восьмой созыв Курганской областной думы лишился 15 депутатов прежнего состава. Среди них — бизнесмены, врачи, партийные функционеры и представители социальной сферы. URA.RU подготовило список парламентариев седьмого созыва, которые не прошли в новый состав по итогам выборов 2025 года.
Политики и общественники
- Наталья Воробьева — руководитель диабетического общества, депутат от КПРФ;
- Родион Вяткин — руководитель исполкома регионального отделения «Единой России»;
- Константин Гладковский — ветеран боевых действий, председатель «Союза десантников»;
- Ольга Дружинина — депутат от ЛДПР, агроном, экс-кандидат в губернаторы;
- Сергей Федотов — активист КПРФ, руководитель областной пионерской организации.
Бизнес сфера
- Андрей Шиншин — предприниматель-строитель;
- Юрий Ярушин — предприниматель в сфере транспорта, исполнительный директор ООО «АвтоСити+».
Аграрии и опытные депутаты
Как и прогнозировало URA.RU, в новый состав облдумы не вошли ветераны региональной политики, представлявшие аграрный сектор. Также не вошли в новый состав представители сферы медицины и промышленности.
- Владимир Алейников — гендиректор АО «Восток» (Частоозерский район);
- Владимир Сажин — энергетик, первый вице-спикер облдумы VII созыва;
- Александр Брюханов — директор АО «Шадринский зооветснаб»;
- Сергей Поваренко — ветеран железнодорожной отрасли, специалист РЖД;
- Валерий Сусляков — исполнительный директор сельхозпредприятия «Агро-Клевер»;
- Роин Цховребов — руководитель агрофирмы «Зауралье», депутат от «Справедливой России»;
- Елена Воронович — главный врач Курганской областной инфекционной больницы;
- Гиви Сепиашвили — врач-онколог, заслуженный врач РФ, экс-главврач онкодиспансера.
Ранее в Кургане озвучили имена депутатов, которые прошли по спискам в областной парламент восьмого созыва. Также URA.RU публиковало список победителей по одномандатным округам. Двухдневная кампания за 34 мандата завершилась убедительной победой «Единой России». Партия власти получит 85% мест в новом составе облдумы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!