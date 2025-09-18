Восемь голов за тайм: обзор матчей первых двух игровых дней Лиги чемпионов 2025/26

Лига чемпионов стартовала яркими матчами с обилием голов, сенсациями и драматичными камбэками. 16 и 17 сентября определились первые победители, а 18 сентября состоятся еще шесть матчей, которые завершат первый тур общего этапа. Подробнее о ходе прошедших матчей, статистике и результатах — в материале URA.RU.
Матчи первого игрового дня Лиги чемпионов 16 сентября 2025: подробный обзор
«Карабах» против «Бенфики»
Главной сенсацией первого игрового дня стала победа азербайджанского «Карабаха» над лиссабонской «Бенфикой» со счетом 3:2. Португальский клуб уже к 16-й минуте вел 2:0 благодаря голам Энцо Барренечеа и Вангелиса Павлидиса, однако подопечные Гурбана Гурбанова совершили невероятный камбэк. Леандро Андраде сократил отставание еще в первом тайме, Камило Дуран сравнял счет на 49-й минуте, а победный гол в концовке матча забил украинский форвард Алексей Кащук. Эта победа стала первой для азербайджанского клуба в основной сетке Лиги чемпионов.
«Юнион» против «ПСВ»
Бельгийский «Юнион» дебютировал в Лиге чемпионов с впечатляющей победы 3:1 над чемпионом Нидерландов ПСВ. Счет с пенальти открыл канадский форвард Промис Дэвид на 9-й минуте, затем Ануар Айт-эль-Хадж увеличил преимущество гостей, а Кевин Макаллистер на 81-й минуте окончательно снял вопросы о победителе. ПСВ удалось забить лишь гол престижа в самой концовке матча усилиями Рубена ван Боммеля.
«Арсенал» побеждает «Атлетико»
Лондонский «Арсенал» начал кампанию с уверенной победы над «Атлетиком» из Бильбао (2:0). Победу «канонирам» принесли удачные замены Микеля Артеты — на 72-й минуте Габриэл Мартинелли открыл счет всего через 36 секунд после выхода на поле, а на 87-й минуте отличился другой джокер — Леандро Троссар.
Безумие в Турине: «Ювентус» и «Боруссия» выдают шоу
Самым зрелищным матчем дня стало противостояние «Ювентуса» и дортмундской «Боруссии», завершившееся вничью 4:4. После безголевого первого тайма команды устроили настоящую феерию во втором, забив восемь мячей — это повторение рекорда Лиги чемпионов по голам во вторых таймах. «Боруссия» вела 4:2 к 86-й минуте благодаря голам Карима Адейеми, Феликса Нмечи, Яна Коуто и пенальти Рами Бенсебаини, но «Ювентус» в компенсированное время сравнял счет усилиями Душана Влаховича и Ллойда Келли.
Мбаппе приносит победу «Реалу»
Мадридский «Реал» в меньшинстве одолел «Марсель» со счетом 2:1 благодаря дублю Килиана Мбаппе с пенальти. Гости открыли счет на 22-й минуте — отличился Тимоти Веа, однако французский форвард сравнял счет с 11-метровой отметки уже на 28-й минуте. Во втором тайме «сливочные» остались в меньшинстве после удаления Дани Карвахаля, но все равно вырвали победу — Мбаппе реализовал второй пенальти на 81-й минуте. Вратарь «Марселя» Херонимо Рульи установил рекорд Лиги чемпионов, отразив 10 ударов в первом тайме.
«Тоттенхэм» минимально обыгрывает «Вильярреал»
Лондонский «Тоттенхэм» под руководством дебютанта Лиги чемпионов Томаса Франка начал турнир с минимальной победы над «Вильярреалом» (1:0). Единственный гол был забит уже на 4-й минуте: вратарь гостей Луис Жуниор не удержал мяч после навеса Лукаса Бергвалла и уронил его в свои ворота.
Обзор матчей второго игрового дня Лиги чемпионов 17 сентября 2025
«Бавария» против «Челси»
«Бавария» уверенно обыграла «Челси» со счетом 3:1. Хозяева открыли счет на 20-й минуте благодаря автоголу Трево Чалобы, а затем дублем отметился Харри Кейн, реализовавший пенальти на 27-й минуте и забивший с игры на 63-й. Единственный гол «Челси» забил Коул Палмер на 29-й минуте. Для 39-летнего Мануэля Нойера этот матч стал рекордным — он стал самым возрастным игроком «Баварии», когда-либо выходившим на поле в Лиге чемпионов.
«Ливерпуль» вырывает победу у «Атлетико»
Матч на «Энфилде» между «Ливерпулем» и мадридским «Атлетико» завершился драматичной победой хозяев со счетом 3:2. «Красные» быстро повели 2:0 благодаря голам Эндрю Робертсона и Мохамеда Салаха в дебюте встречи, однако «матрасники» сумели отыграться — дубль оформил Маркос Льоренте. Когда казалось, что матч завершится вничью, капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк на 90+2-й минуте принес своей команде победу, забив головой после подачи с углового.
«ПСЖ» громит «Аталанту»
Действующий чемпион Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» начал защиту титула с разгрома «Аталанты» (4:0). Уже на 3-й минуте счет открыл Маркиньос, во втором тайме отличился Хвича Кварацхелия, а во втором тайме голы на свой счет записали Нуну Мендеш и вышедший на замену Гонсалу Рамуш. Травмированный Луис Энрике наблюдал за разгромом с трибуны.
Тюрам приносит победу «Интеру»
«Интер» начал кампанию с уверенной победы над «Аяксом» в Амстердаме (2:0). Героем встречи стал Маркюс Тюрам, оформивший дубль после подач с угловых в исполнении Хакана Чалханоглу. Первый гол француз забил незадолго до перерыва, а второй — в начале второго тайма.
«Буде-Глимт» спасается в Праге
Норвежский «Буде-Глимт» с российским вратарем Никитой Хайкиным в составе сумел уйти от поражения в матче со «Славией» (2:2). Хозяева вели 2:0 благодаря дублю Юссуфы Мбоджи, однако во втором тайме гости сумели отыграться. Сначала Даниэль Басси сократил отставание на 78-й минуте, а на 90-й Сондре Брустад-Фет красивым ударом с лета установил окончательный счет.
«Пафос» устоял вдесятером
Дебютант турнира «Пафос» сумел добыть ничью в матче с «Олимпиакосом» (0:0), несмотря на удаление бразильского полузащитника Бруно уже на 26-й минуте. Гости самоотверженно оборонялись, а вратарь киприотов Михаэл Неофитос совершил несколько важных сейвов в концовке встречи.
Матчи третьего игрового дня Лиги чемпионов 18 сентября 2025
18 сентября пройдут заключительные матчи первого тура Лиги чемпионов:
- «Брюгге» — «Монако» (18:45 CET)
- «Копенгаген» — «Байер» (18:45 CET)
- «Айнтрахт» — «Галатасарай» (21:00 CET)
- «Манчестер Сити» — «Наполи» (21:00 CET)
- «Ньюкасл» — «Барселона» (21:00 CET)
- «Спортинг» — «Кайрат» (21:00 CET)
Главным событием вечера станет противостояние между «Манчестер Сити» и итальянским «Наполи», а также матч между «Ньюкаслом» и «Барселоной». Кроме того, сегодня состоится дебют казахстанского «Кайрата» в Лиге чемпионов — команда сыграет на выезде с португальским «Спортингом».
