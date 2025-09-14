В Донецке раздались взрывы

В небе замечен след от работы ПВО
Украинские атаки по российским регионам

В Донецке (ДНР) прозвучало не менее трех взрывов. Об этом сообщили журналисты, которые находятся в городе. 

«Несколько взрывов прозвучало в Донецке», — передает корреспондент ТАСС. По его словам, взрывы были слышны Киевском и Ворошиловском районах. 

При этом в небе виден след от работы ПВО. Ранее онлайн-сервис по мониторингу атак ВСУ «Online ДНР» сообщал о ракетной опасности в городе. Несколько сообщений с предупреждением появлялись в период с 14:09 по 15:42.

