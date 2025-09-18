В пятницу, 19 сентября 2025, в России отмечается День оружейника — профессиональный праздник работников оборонной промышленности. Российское оружие, прошедшее проверку в ходе специальной военной операции, заставило даже западных скептиков признать его качество и надежность. Подробнее — в материале URA.RU.
Как изменилась риторика западных СМИ о российском оружии
На начальном этапе СВО западные медиа не скупились на негативные оценки российского вооружения. Reuters сообщал, что «до 60% российских ракет дают сбой». The Economist утверждал о неэффективности российских ракетных ударов. Business Insider распространял информацию о якобы бракованных партиях дронов из Ирана. Британская пресса, ссылаясь на собственное Минобороны, писала о «критической нехватке артиллерийских боеприпасов» у России, а американские издания — о системном кризисе российской военной авиации.
Однако со временем тон публикаций кардинально изменился. The Wall Street Journal выпустил аналитический материал, в котором российские ФАБы названы «дешевым, смертельным и практически неостановимым» оружием, дающим преимущество на поле боя. Reuters в 2024 году опубликовал оценки, согласно которым «Россия нарастила производство вооружений и, по прогнозам, произведет за год больше артиллерии, чем все 32 страны НАТО вместе взятые».
В сфере беспилотных технологий также отмечен прогресс. Forbes характеризует российский Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» как «серьезную угрозу для Украины». Foreign Policy опубликовал материал под заголовком «Орешник — плохая новость для НАТО», где говорится, что новая российская ракета подрывает уверенность Европы в своей обороне. Reuters с тревогой отмечает, что «Россия больше не будет соблюдать собственный мораторий на ракеты средней дальности».
Западный ВПК: проблемы на фоне российских успехов
Пока Россия наращивает производство и представляет новые виды вооружений, западные страны сталкиваются с серьезными проблемами в оборонной сфере. США периодически отказываются от обязательств по поставкам вооружения Украине, а европейские страны на четвертый год конфликта не могут организовать производственные цепочки для выпуска необходимого количества боеприпасов.
Наблюдается тенденция, когда страны НАТО отправляют на Украину устаревшую технику вместо запланированной утилизации. Многочисленные саммиты ЕС по вопросам вооружения завершаются без конкретных результатов, что свидетельствует о системном кризисе западного военно-промышленного комплекса.
Роль президента в развитии российского ОПК