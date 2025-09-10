10 сентября 2025

Рогов сообщил о ракетном ударе по Донецку из HIMARS

ВСУ били по Донецку из Himers
ВСУ били по Донецку из Himers

Массированный ракетный удар по Донецку нанесли Вооруженные силы Украины. Они били из Himars с применением кассетных боеприпасов. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Донецк под массированным ракетным ударом. Нацисты бьют по району Республиканского травматологического центра в столице ДНР ракетами Himars, применяя кассетные боеприпасы», — написал Рогов в своем telegram-канале. По его словам, жители слышали как минимум 12 взрывов.

Ранее украинские военные уже наносили удары по Донецку, включая атаки с применением ракет Storm Shadow и обстрелы жилых домов и объектов инфраструктуры. По данным оперативных служб, в результате подобных обстрелов регулярно отмечаются пострадавшие среди мирного населения.

