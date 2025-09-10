Рогов сообщил о ракетном ударе по Донецку из HIMARS

Массированный ракетный удар по Донецку нанесли Вооруженные силы Украины. Они били из Himars с применением кассетных боеприпасов. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Донецк под массированным ракетным ударом. Нацисты бьют по району Республиканского травматологического центра в столице ДНР ракетами Himars, применяя кассетные боеприпасы», — написал Рогов в своем telegram-канале. По его словам, жители слышали как минимум 12 взрывов.
Ранее украинские военные уже наносили удары по Донецку, включая атаки с применением ракет Storm Shadow и обстрелы жилых домов и объектов инфраструктуры. По данным оперативных служб, в результате подобных обстрелов регулярно отмечаются пострадавшие среди мирного населения.
