15:11 03 мая 2017 1

Англия и сила воли помогли Пьехе бросить наркотики Фото: depositphotos.com

Недавно стало известно, что Дана Борисова страдает от наркотической зависимости. Вслед за этим некоторые российские звезды поделились личными историями о преодолении болезненных привычек.

Григорий Лепс на заре карьеры пел в сочинском ресторане. Артист не раз сообщал журналистам, что в это время у него появились проблемы с алкоголем и запрещенными веществами, отмечает издание «Дни.ру». «А чего скрывать? Был алкоголь, были наркотики. Было, бросил. А потом понял, что пользы никакой от этого нет, вреда больше. А меры я не знаю. И я принял решение не пить вообще».

Лепс советует обратиться к врачам, чтобы очистить организм, если человеку бросить наркотики физически тяжело. «Необходимо понять, что мы сильны духом, а эта слабость нас разрушает» — добавляет артист.

В 2009 году экс напарник Сергея Лазарева по группе Smash Влад Топалов признался публике, что баловался наркотиками. Топалов хотел привлечь внимание общественности к этой проблеме.

Другой известный исполнитель — Стас Пьеха — оказался в похожей ситуации. По его словам, он пристрастился к наркотикам из-за одиночества. «Под действием этих веществ в первое время я чувствовал себя уверенным. Родителей постоянно не было дома, поэтому внутри была черная дыра и отсутствие ощущения, что тебя любят. Вещества эту дыру какое-то время заполняли. Когда семья узнала, что со мной, отправили в Англию. У меня было три инфаркта. Только каким-то чудом я выжил», — цитирует Стаса Пьеху сайт «Комсомольская правда».