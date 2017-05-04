В ОНФ доложили о проблемах с реализацией поручений президента

18:41 04 мая 2017 0

ОНФ заявил о недостаточной эффективности выполнения указов президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) проанализировали выполнение «майских указов» президента РФ Владимира Путина. Согласно заявлению руководителя исполкома ОНФ Алексея Анисимова, из 179 пунктов оказались выполнены лишь 35.

«ОНФ проводит мониторинг исполнения поручений, основанных на восьми „майских указах“ и поручениях в их развитие. Эксперты подготовили заключения на доклады правительства России по 179 поручениям в рамках исполнения „майских указов“ и в их развитие. Из них ОНФ считает исполненными — 35 поручений, 44 поручения — не исполнены, а 100 поручений — исполнены частично и требуют доработки», — заявил Анисимов.

Анисимов подчеркнул, что наиболее успешно была реализована программа «одного окна» при получении гражданами госуслуг, уточнив при этом, что время ожидания в очереди пока не приблизилось к необходимым 15 минутам. Представитель ОНФ также заявил, что программа переселения граждан из аварийного жилья должна оставаться под особым контролем, поскольку выявлены случаи строительства домов низкого качества. В 2014—2016 годах было выявлено более 100 таких домов в 27 регионах.

Представитель ОНФ рассказал и о системе независимой оценки качества (НОК), которую, по мнению экспертов ОНФ, не удалось сделать действенным механизмом повышения качества услуг. Анисимов отметил, что оценка не отражает мнения граждан, не является независимой и не приводит к улучшению качества работы учреждений.

Владимир Путин в ходе заседания Госсовета заявил, что реализация указов позволила укрепить партнерство государства и гражданского общества в решении общенациональных задач и подчеркнул важную роль ОНФ. «Эффективность работы серьезно возросла благодаря общественному контролю, который организовал Общероссийский народный фронт. Нужно и дальше расширять диалог с профессиональными, волонтерскими, гражданскими объединениями, НКО, создавать новые возможности для реализации инициатив наших людей», — заявил президент России.